La Justicia sale a la calle

Los juzgados de toda España vivieron ayer una imagen completamente inusual, histórica: la concentración de jueces y fiscales para reivindicar una mejora urgente de la Justicia en el país. Más órganos judiciales y mayores plantillas, una racionalización de la planta judicial, el refuerzo de la independencia judicial o la modernización de la Administración de Justicia son algunas de las reclamaciones que el sector judicial llevó ayer a las calles de todo el país. A ellas se suma una necesidad perentoria del Campo de Gibraltar: el aumento de la seguridad en las sedes judiciales. Se trata de un primer paso: los concentrados recuerdan que han acordado realizar una serie de paros parciales e incluso llegar a una huelga si no se arbitran soluciones para las eternas deficiencias del sistema judicial.

Por primera vez las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales se han puesto de acuerdo para impulsar una movilización que nace del hartazgo y sensación de "ninguneo" a sus reivindicaciones. Estas se resumieron ayer en un manifiesto leído en todo el país, en el que se reclamó un plan de inversión suficiente con el que incrementar las plantillas judicial y fiscal, equiparándolas a la media europea: en España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes para 22 de media europea. También la modernización de los edificios judiciales y fiscalías, mayores medios o la creación de órganos judiciales suficientes para atender el incremento de litigiosidad.

En el Palacio de Marzales no hay arco de seguridad, cámaras ni control de entrada

Cuestiones todas ellas aplicables a la situación del sector judicial en el Campo de Gibraltar. Según explicó el juez decano de Algeciras, José Alberto Ruiz, los juzgados de la comarca están por encima de la media de litigiosidad por término general, pero la situación es especialmente grave en lo Social y Primera Instancia. Así, en el segundo caso el número razonable de asuntos previsto por el Consejo General del Poder Judicial es de unos 800 al año "pero nosotros superamos los 2.000". "Eso lo paga el ciudadano, que tiene que tardar meses o más de un año en que se celebre la vista de su procedimiento", prosigue el juez. "La Justicia con ese retraso ya no es tanta Justicia".

Para hacer frente a esa situación son necesarios más juzgados, más jueces y una sustitución rápida de los funcionarios cuando se dan de baja. El sector judicial calcula que haría falta al menos un tercio más de los jueces existentes en la comarca, mientras que en el caso de la Fiscalía, señaló el fiscal José Luis Jaudenes, más que un problema de falta de plantilla padecen una importante falta de medios.

También "habría que retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia", considera Ruiz. La planta judicial del Campo de Gibraltar está muy dispersa, con tres partidos judiciales en un espacio muy reducido que podrían agruparse en una sola sede judicial. Pero mientras tanto, señala el juez decano, es urgente abordar la situación de las sedes judiciales actuales, donde hay problemas de espacio, instalaciones anticuadas, donde se han visto hasta ratas... Y sobre todo, en las que en muchas ocasiones no hay una seguridad suficiente; se vio hace unas semanas cuando rajaron las ruedas del coche del fiscal jefe.

Especialmente sangrante en ese sentido es el caso de los juzgados del Palacio de Marzales, apuntan los jueces. No hay arco de seguridad, no hay control de identificación a la entrada, no hay cámaras. En algunos casos se ha colado hasta el despacho de un juez algún familiar de un penado o el penado mismo, que han sido desalojados "como se ha podido". Algo grave en unos juzgados que tratan causas complicadas, apuntan los profesionales, que también denuncian que tras haber comunicado la situación al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Junta no han recibido respuesta alguna. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, se comprometió con el sector a visitar la comarca antes de final del pasado año y todavía no lo ha hecho, recuerdan.

Otra cuestión básica que se aborda con esta reivindicación es el refuerzo de la independencia judicial, que se garantice la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (cuyos miembros son elegidos por las Cortes) y que este ampare "de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial. También la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Tras la movilización de ayer, los jueces y fiscales quedan a la espera, aunque con pocas esperanzas. "A día de hoy no hay voluntad de que se mejore la Justicia, no la ha habido nunca, porque ha habido gobiernos con mayoría absoluta y se podía haber afrontado la reforma", concluye el juez decano. El camino parece abonado para una histórica huelga judicial y fiscal el 22 de mayo.