La Justicia obliga al Ayuntamiento a pagar 423.259 euros por tres sentencias

Nuevo varapalo al Ayuntamiento de Jimena. Una sentencia judicial obliga a la entidad local a hacer frente al pago de 195.259,75 euros, de los cuales 49.118,51 son intereses. No es la única deuda, existen otras dos reclamadas por el Obispado de Cádiz y Vodafone, que están recurridas. Entre las tres suman 423.259 euros.

El pasado miércoles el juzgado ordenó que se hiciera efectivo el pago de los 195.259, 75 euros, por lo que tanto la interventora como el tesorero trabajan en la redacción de un plan de pagos que pueda hacer frente la entidad local.

El convenio para la reforma del templo de la Estación se firmó en 2006La plantilla recibirá la próxima semana la nómina de diciembre y la paga extra

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez (IU), indicó que el fallo judicial llegó el pasado 14 de diciembre, cuando el Consistorio aún no tenía interventora por lo que no se pudo trabajar en una posible solución.

El primer edil explicó que se trata de un asunto urbanístico relacionado con la inhabilitación de la anterior alcaldesa de la ELA de Tesorillo, Belén Jarillo. Se concedió una licencia de obras a la promotora Proyectos Roco y después de construir varias viviendas, el Ayuntamiento le obligó a derribar los áticos del edificio porque no se ajustaban a la normativa municipal. "La empresa recurrió por daños y perjuicios y la justicia le da la razón porque entiende que el empresario no tiene responsabilidad al contar con las licencias urbanísticas y no tiene por qué conocer la normativa", indica Gómez, quien destacó que aquí no hay posibilidad de recurso y el Ayuntamiento afrontará el pago.

Otra reclamación procede del del Obispado de Cádiz, que pide el pago del convenio suscrito en noviembre de 2006 entre la Junta de Andalucía, el Obispado de Cádiz y el Ayuntamiento de la localidad para la rehabilitación del santuario Reina de los Ángeles, en el núcleo de la Estación.

La intervención tuvo un coste total de 1.375.000 euros, de los que la Junta y la Iglesia aportaron 626.819,70 euros cada una, mientras que el Consistorio debía asumir 108.000 euros, pero nunca aportó esta cantidad y la adelantó en su lugar el Obispado. Diez años después, se reclama la deuda por vía judicial.

También con la empresa Vodafone existe otra deuda de 120.000 euros desde 2006. "Hemos tenido que negociar con la compañía para que no nos cortaran los teléfonos del Ayuntamiento", aseveró.

Gómez, informó que a pesar de que la situación económica del Ayuntamiento es complicada, el pasado jueves se inició el pago de la nómina correspondiente al mes de noviembre y la cuota que se debe abonar a la ELA de Tesorillo. "Se quería haber comenzado la semana anterior cuando se incorporó la interventora Blanca Palacios Gamers, pero no fue posible porque tuvo que ponerse al día y realizar otras gestiones urgentes", añadió el alcalde, quien anunció que la próxima semana se pagará la nómina de diciembre y la paga extra para ponerse al día con los pagos a la plantilla municipal.

El Ayuntamiento de Jimena ha estado sin habilitada nacional dos meses lo que ha hecho retrasar notablemente las gestiones municipales. Además de la interventora, se incorporó el mismo día Inés Carolina Fabregas, como secretaria puesto que el anterior ejercía esta labor de forma accidental.

"La pega que tenemos es que sólo pueden venir un día a la semana -los jueves- y existe mucho trabajo atrasado", opinó el primer edil.