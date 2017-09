La Junta reclama a Los Barrios 820.000 euros por un taller de empleo de 2008

Nueva sorpresa para el Ayuntamiento de Los Barrios. La delegada de Empleo y Formación, Isabel Calvente (PA), informó ayer de que el municipio ha recibido una notificación de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta para que devuelva la subvención de 820.738 euros del Taller de Empleo La Montera que se desarrolló en el municipio entre 2007 y 2008, cuando gobernaba el PSOE en el municipio.

"La Junta de Andalucía nos remite esta notificación en la que nos detalla que debemos de devolver esta ayuda. Este Ayuntamiento considera que este requerimiento está fuera de lugar, sobre todo porque lo hemos recibido nueve años y medio después de haber terminado un proyecto. Además esa misma administración dio por válidamente justificado el proyecto con el visto bueno del consejero de Empleo", matizó la edil.

Calvente asegura que el requerimiento está "fuera de lugar" pasados más de 9 añosEl Consistorio tuvo que devolver la subvención de un edificio que nunca se hizo

Calvente señaló que el 24 de febrero de 2008 finalizó este taller de empleo, dentro del plazo legal este Ayuntamiento presentó toda la documentación justificativa del proyecto. Y en septiembre de 2008 la Junta resolvió dar por justificados y admitidos toda la documentación presentada y por buena la misma".

La edil de Empleo mostró su sorpresa ya que "no hemos tenido ninguna otra noticia por ninguna administración hasta el pasado 31 de agosto cuando la delegada Territorial de Empleo de Cádiz presentó en el Ayuntamiento un escrito donde de la Intervención de la Junta tras analizar el expediente, considera que este Ayuntamiento debe devolver 820.338 euros, sin que se detalle qué se ha justificado y que no, sin desglose alguno de los conceptos". La concejal barreña indicó que "desde el Ayuntamiento vamos a aportar toda la documentación y a demostrar que todo está justificado, tal y como refleja la documentación que tenemos en nuestro poder. Esperamos que todo quede en un error y no tengamos que devolver esta cantidad tan elevada; sería un varapalo para un Ayuntamiento que sigue inmerso en una difícil situación económica".

El taller de empleo La Montera se concedió en 2007 al Ayuntamiento de Los Barrios y en él se formaron 48 alumnos trabajadores mayores de 25 años y desempleados durante 12 meses en distintas especialidades especialidades relacionadas con el mundo del toro y la fiesta taurina en general.

El módulo de explotación ganadera formó a 10 auxiliares de mayorales, el módulo de gestión y administración de empresas taurinas a otros 10 alumnos

Otro de los módulos que se desarrolló formó a 10 agentes de desarrollo turístico taurino y seis alumnos se formaron en el diseño gráfico y el marketing taurino.

Los dos últimos módulos fueron el de confección de capotes, muletas y el trabajo de mozo de espadas y banderillas. Todas estas materias estaban adaptadas a otras que imparte la Junta de Andalucía con el fin de que sean enseñanzas homologadas.

No es la primera vez que al Ayuntamiento de Los Barrios le piden la devolución de una subvención por proyectos de los gobiernos anteriores. El pasado mes de julio, concluyó el último plazo del pago del edificio de Asuntos Sociales, que nunca se construyó. La Junta de Andalucía concedió al municipio una ayuda de 782.877 para la construcción de un nuevo edificio de Asuntos Sociales que no se ejecutó porque se dedicó a otros fines.

Durante diez trimestres, el Ayuntamiento de Los Barrios tuvo que devolver en diferentes plazos esta cantidad, con intereses incluidos.

El equipo de gobierno se pregunta aún dónde fue a parar esa subvención, que los gobiernos del PSOE nunca ejecutaron ni justificaron.

La devolución del taller de empleo también se realizó con el equipo de gobierno del PSOE, hace diez años. "Es lamentable que los gestores socialistas pidieran una subvención a la Junta de Andalucía y luego ni la justificaran. Es indignante que se pidiera esta ayuda, ni siquiera ejecutaran el proyecto y tampoco lo justificaron. Desgraciadamente es lo que ha encontrado este equipo de gobierno desde que llegó al Ayuntamiento en 2007", manifestó el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, cuando anunció que se había abonado en su totalidad el pago del edificio de Asuntos Sociales.