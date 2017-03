La Junta prohíbe el kite en las marismas del río Palmones

La delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha informado a una vecina de Palmones de que la práctica del kitesurf"se encuentra expresamente prohibida en el interior de los espacios naturales protegidos de la zona -Paraje Natural y zona especial de conservación Marismas del río Palmones- de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.4.2. del Decreto 221/2013, de 5 de noviembre, por el que se aprueba su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales".

Así lo dicta el escrito firmado por Felipe Oliveros, jefe de servicio de los espacios naturales protegidos y con registro de salida de 7 de marzo. El documento señala, además, que "esta circunstancia ya ha sido comunicada al Ayuntamiento de Los Barrios".

El jefe de espacios naturales afirma que el Ayuntamiento es conocedor de la ley

Este documento ha sido recibido por Eva Melgar Salas, vecina de Palmones, que se dirigió el pasado noviembre a la Consejería de Medio Ambiente para advertirle de que la práctica del kitesurfse había desplazado a las playas del Rinconcillo y Palmones después de que se prohibiese este deporte en Los Lances, en Tarifa, otro espacio protegido.

"Ambas playas están junto a las Marismas del río Palmones, declaradas por la Red Natura según recoge la legislación vigente y catalogado como zona ZEPA de especial protección. Entiendo, por tanto, que la práctica de este deporte, salvo mejor parecer de ustedes, está totalmente prohibida", señaló la vecina en el documento enviado a los responsables del Medio Ambiente del Gobierno andaluz.

Eva Melgar también hace referencia a su escrito al anuncio del equipo de gobierno de Los Barrios de instalar una escuela de kitesurfen la playa de Palmones. "Considero que esto podría ser un delito no solo contra el medio ambiente, sino también de prevaricación por su parte y de quien lo autorice, toda vez que en la actualidad las Marismas del río Palmones, donde está la playa, han sido ampliadas a 113 hectáreas", explica Melgar en su escrito. La vecina de Palmones añadió que esta misma información fue solicitada también por la asociaciación de vecinos del pueblo, cuya petición iba acompañada de unas 600 firmas. Al parecer, el colectivo vecinal ha recibido la misma respuesta de los responsables de Medio Ambiente.

Alfonso Delgado, presidente de la asociación Kite Campo de Gibraltar (KCG), señaló que son conocedores de que la práctica de este deporte está prohibida en la zona protegida. Explicó, no obstante, que están recopilando información y datos para conocer si el agua está dentro de esta área de protección, ya que entienden que si una embarcación puede navegar, ellos podrían también manejar su cometa dentro estos límites. "Estamos reuniendo toda la información necesaria, y la que nos aporte la Junta será fundamental para ver en qué zonas podríamos practicar lo que no es más que un deporte. Y a partir de ahí, regular las zonas y los días o condiciones de viento en las que podrían usarse esas áreas. Eso es lo que estábamos debatiendo con el Ayuntamiento, en cuyas ordenanzas municipales también está prohibida la práctica del kitesurfdebido a que se trata de un reglamento muy antiguo", añadió Alfonso Delgado, presidente del colectivo KCG. El portavoz de los aficionados a este deporte manifestó que la llegada de más deportistas a la zona de Palmones y Rinconcillo no se debe tanto a la prohibición en Los Lances, como mantiene la vecina en su escrito, como a los fuertes temporales de levante. De ahí la necesidad de regular la actividad. "Estamos poniendo sobre la mesa otras regulaciones que ya se han hecho en otros municipios, donde se permite la práctica del kitea partir de unas determinadas condiciones de viento, que son poco aptas para los usuarios de la playa, pero sí adecuadas para poder salir con la cometa", añadió Delgado.

El presidente de KCG señaló, además, que la creación de una escuela no se ha planteado en ingún momento por parte del Ayuntamiento, y que están pendientes de la información que aporte la Junta de Andalucía para conocer de forma exacta en qué zonas del espacio protegido puede hacerse o no kitesurf. "Se trata solo de un deporte y no queremos perjudicar los intereses de nadie", explicó. Aclaró, por tanto, que no se puede hablar de prevaricación ya que no son empresarios, sino aficionados.

Respecto a la posibilidad de que pueda acotarse una parte de la playa para los kitesurfistas, Eva Melgar, la vecina que ha hecho pública esta información de la Junta, declaró que no cree que los vecinos de Palmones vayan a permitir desprenderse de una zona de la playa. "Nuestro interés era proteger las marismas y eso ya lo hemos conseguido. Lo demás ya se verá", declaró.