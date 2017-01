La Junta mantiene que la humareda de refinería no superó los niveles legales

El concejal de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, Juan Serván, informó ayer que tras ponerse en contacto con la Junta de Andalucía, ésta le ha asegurado que la humareda originada por Cepsa el domingo -tras un corte en el suministro de luz- no superó los parámetros de niveles de emisiones contaminantes.

"Todo el mundo en San Roque estuvo pendiente de lo que sucedió. Desde el Ayuntamiento, en cuanto pasó, nos pusimos en contacto con la dirección de la refinería y nos informó que el humo era consecuencia de un apagón eléctrico. Nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente y ésta nos indica que no hubo ninguna incidencia grave y que no se superaron los parámetros de contaminación exigidos", añadió el concejal, quien no dejó de reconocer que "la manta de humo fue muy desagradable".

Serván aseguró que el Ayuntamiento va a seguir exigiendo datos sobre lo sucedido. "Como concejal de Medio Ambiente y Salud intentaré poner todo de mi mano para que los vecinos tengan bienestar, salud y un aire más limpio", dijo.

Podemos informó ayer que ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que preguntan por el impacto que genera en la salud de los campogibraltareños las emisiones de la refinería Cepsa de San Roque. Es la segunda vez que el grupo se interesa por este asunto.

"La primera vez, el Gobierno del Partido Popular eludió la respuesta con el argumento de que se encontraba en funciones", lamentó Noelia Vera, diputada por Cádiz, que espera que en esta ocasión transmitan la información porque

está en juego "la salud de las personas que viven en la zona".

"Este hecho constata un problema de fondo, como consecuencia de las emisiones contaminantes de la planta, que generan una preocupación en la población por el posible impacto en la salud de las personas", declaró la diputada.

Podemos quiere conocer qué información tiene el Gobierno de Mariano Rajoy sobre el incidente del domingo, así como el impacto en la salud de los habitantes del Campo de Gibraltar por las constantes emisiones contaminantes de la refinería y de otras plantas industriales en la zona.

El Gobierno de Gibraltar también se hizo eco de este incidente e informó ayer que está investigando los acontecimientos relativos a los niveles de humareda "sin precedentes registrados en la refinería de Cepsa este fin de semana tras un aparente fallo eléctrico".

Los científicos del Departamento de Medio Ambiente, junto con sus asesores expertos en materia de calidad del aire están investigando los efectos en el Peñón de dicha humareda. El Gobierno de Gibraltar también está en contacto con sus representantes en Bruselas con el fin de presentar con urgencia el incidente ante la Comisión Europea. "El Gobierno es consciente de la preocupación de la comunidad acerca de los posibles efectos en la salud de dicha práctica y reafirma a la ciudadanía que está llevando a cabo medidas contundentes para investigar este hecho", informó.