Junta e industrias se unen para pedir la ejecución "urgente" del tren

La necesidad perentoria de la Algeciras-Bobadilla se convirtió ayer en una reclamación común de las grandes industrias del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía. Se trata de una reivindicación constante, pero en una fecha señalada, el 25 aniversario de la Asociación de Grandes Industrias (AGI), empresas y administración unieron fuerzas para reclamar una vez más una infraestructura que consideran clave no solo para proseguir el desarrollo económico del Campo de Gibraltar, sino para mantener el peso del segundo polo del país y primero de Andalucía.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, abría el capítulo reivindicativo en declaraciones a los periodistas antes del acto celebrado en Sevilla. El día antes el ministro de Fomento se había reunido con empresarios de la comarca para tratar el estado de la renovación de la vía ferroviaria para adaptarla a los requerimientos europeos, reunión que se había saldado reiterando el compromiso de que la infraestructura estaría lista en el año 2020 pero sin concretar los plazos intermedios de ejecución ni las cuantías a consignar en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Tampoco se aumentará la partida en las cuentas de este año, 20,2 millones de euros, ya que el Ministerio considera que esa cantidad es la que es posible ejecutar en el estado actual de desarrollo de los proyectos.

"Una vergüenza" en palabras de Díaz, que repetiría después su reivindicación ante el auditorio congregado para el aniversario. "No puedo entender que si los resultados empresariales son los que son y las empresas han respondido creando empleo incluso en la etapa más dura todavía tengamos que estar reivindicando la Algeciras-Bobadilla". Para la presidenta de la Junta, las cantidades "irrisorias" que se han consignado para esta infraestructura "ponen de manifiesto la falta de sensibilidad" del Gobierno. "Necesitamos una apuesta de forma nítida por esa conexión, es urgente", insistió Díaz, considerando que "la recuperación económica tiene que ser para todos".

Lo necesita la industria y también el puerto, remarcan administración y empresarios. El primer puerto del país, el de mejor tasa de crecimiento de la UE, carece de una conexión adecuada con Madrid que le permita aumentar sus tráficos de import/export y competir en igualdad de condiciones con los puertos de su entorno.

"El puerto de Algeciras", destacó el presidente de la AGI, Manuel Doblado, "no puede permitirse más demoras en la consecución de esta inversión". Más en un contexto en el que el puerto de Sines, su principal competidor y amenaza de cara al tránsito de contenedores y mercancías entre América y la UE, está activando la conexión por vía férrea con Madrid desde la que tendrá acceso al resto de la UE. Aunque esta inversión no es solo necesaria para el puerto, sino para todo el Campo de Gibraltar y para Andalucía. "No debemos perder más tiempo en poner en marcha", remarcó Doblado, "una inversión que permitiría posicionar a Algeciras como el centro logístico principal del Sur de Europa".

El Ministerio de Fomento era también el destinatario de otra de las reivindicaciones comunes: la de poner fin al conflicto de la estiba con una reforma que consiga la adaptación del sistema de contratación a la normativa europea pero que al tiempo garantice la paz social. "Es el momento de que si ha habido un acuerdo entre patronal y sindicatos eso se refleje en la adaptación de la normativa", reclamó la presidenta andaluza. En esa idea insistió el presidente de la patronal industrial, considerando que "sindicatos y Anesco han demostrado un alto nivel de compromiso y apuesta por el futuro en su reciente acuerdo. Es el momento para que los partidos políticos y el Gobierno de España, siguiendo el ejemplo de los agentes sociales, pacten una norma que permita garantizar la estabilidad en el empleo, el incremento de la competitividad y la productividad de nuestro puerto dentro de un marco de paz social".

Una paz que "podría ponerse en peligro si desde el Gobierno no se articula con celeridad una normativa legal que regule con eficacia el sector. Ni la huelga ni el silencio administrativo son una opción para nuestro puerto", prosiguió Doblado, ya que el de Algeciras, al ser de tránsito, es el principal perjudicado por los problemas con los estibadores. Así ha podido comprobarse cuando se han conocido los datos de los tráficos portuarios de los dos meses en los que se ha desarrollado el conflicto de la estiba. Solo en el mes de marzo, en el que había varios días de huelga convocados y el ritmo de producción fue menos elevado de lo habitual, el puerto de Algeciras perdió un 15,7% de su actividad, mientras que en Valencia cayó sólo un 2,2% y Barcelona, por contra, salió beneficiado al acaparar parte de los tráficos desviados de otros muelles y registró un aumento del 22% en sus tráficos.

En el día de su 25 aniversario los representantes de las grandes industrias tampoco dejaron atrás otras de sus reivindicaciones tradicionales. Como los problemas de suministro eléctrico, que están en vías de solventarse con el refuerzo de la conexión con el puerto. O la necesidad de agilizar los trámites administrativos para facilitar la inversión, "no olvidemos que en el entorno en el que nos movemos de forma diaria, el tiempo, la rapidez en la respuesta, es clave y fundamental no sólo para incrementar nuestra cuota de mercado sino para mantener nuestro estatus actual", destacó Doblado, quien no obstante también remarcó la buena sintonía con las distintas administraciones.

"Todos tenemos el mismo objetivo en mente, crear riqueza y por supuesto crear empleo". Un empleo que llega ya a las 9.000 personas entre trabajadores directos de las empresas de la AGI y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios, el 95% de ellos indefinidos. Y además al alza, remarcó el presidente. Ese dato también fue remarcado por Susana Díaz como uno de los grandes éxitos de la industria, aunque reclamando un "esfuerzo" para mejorar las condiciones laborales de las auxiliares. La apuesta por la innovación fue otra de las cuestiones resaltadas por la presidenta para alabar a una industria que, junto a la de Huelva, supone la mitad del PIB industrial de la comunidad autónoma. Datos que son "un reflejo de nuestro potencial y de lo que podríamos llegar a ser si resolvemos los principales hándicaps que tenemos en la actualidad, los cuales no sólo lastran nuestras posibilidades de crecimiento sino que permiten a nuestros competidores posicionarse frente a nosotros", concluyó Doblado.