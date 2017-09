La Junta flexibiliza las normas sobre construcciones en Los Alcornocales

La construcción de determinadas edificaciones en fincas privadas o la realización de actividades que hasta ahora requerían permisos especiales serán ahora más flexibles con estos dos instrumentos. Uno de los cambios se basa en la reducción del tamaño requerido de una finca para la construcción de una edificación. "Nos encontrábamos muchos pequeños propietarios que no podían construir. Había fincas de 35 hectáreas donde no se permitían edificaciones. Ahora, con los cambios se da respuesta a esta situación", ejemplificó Fornell.

Fiscal espera que el Plan del Litoral siga en vigor pese al fallo del TSJA

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, dijo esperar que el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) se mantenga en vigor pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado la aprobación como nula de pleno derecho. Fiscal resaltó que el fallo se refiere exclusivamente a cuestiones de forma, sin entrar en el espíritu de protección del plan frente a la especulación urbanística. "Aceptaremos lo que diga la Justicia, pero nuestra intención es que el plan siga en vigor entre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo", comentó. Para ello, los técnicos ya están redactando el recurso que se presentará como respuesta a este pronunciamiento. "Esperamos que cuando se interponga el recurso, no decaiga el decreto y siga en vigor en tanto se pronuncia el Supremo. Y, por tanto, no haya que hacer ninguna medida. Veremos qué dice la instancia judicial. Si hay que volver a aprobarlo, se hará", remachó en referencia a la petición de medidas transitorias efectuadas por los grupos ecologistas para evitar un "vacío normativo". Fiscal apuntó que el plan supone una garantía de conservación y no limita el crecimiento de los municipios porque permite la construcción de no menos de 140.000 viviendas costeras sin colisionar con el medio natural.