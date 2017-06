La Junta propone la construcción de una vía alternativa para Paloma Baja

Los vecinos de Paloma consideran que la solución no será definitiva

"Pan para hoy y hambre para mañana". Así definió ayer la presidenta de la asociación de vecinos de Paloma, Alba Espinosa, la solución propuesta para la duna de Valdevaqueros. Espinosa señaló que no están descontentos pero "no nos parece una solución definitiva y eso era lo que queríamos desde hace mucho tiempo". La presidenta del colectivo vecinal insistió en que si no se trabaja sobre la duna dentro de unos años volverá a cubrir esta carretera. Espinosa añadió además, que el alcalde les explicó el proyecto y le transmitieron que no estaban muy contentos. "No queremos que la carretera actual se abandone", destacó la presidenta de la asociación de vecinos, quien confió en tener más datos en la Junta Rectora del Parque del Estrecho. El alcalde de Tarifa, informó ayer, tras la reunión en Cádiz, que el equipo de gobierno explicará de primera mano a los vecinos las novedades abordadas ayer. En esta línea, Francisco Ruiz pretende mantener un nuevo encuentro con la asociación de vecinos de Paloma el próximo lunes para analizar y compartir impresiones sobre el anteproyecto planteado como alternativa. El primer edil confía en tener este día todos los documentos y planos para mostrar a los vecinos.