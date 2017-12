La Junta ve "vital" la conexión Algeciras-Bobadilla para hacer frente al puerto de Tánger

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, considera "vital y absolutamente fundamental" que se mejoren las conexiones ferroviarias del puerto de Algeciras, principalmente con el enlace de la localidad algecireña con la estación de Bobadilla, pedanía perteneciente al municipio malagueño de Antequera, "para potenciar las exportaciones de Andalucía y hacer frente a la competitividad del puerto marroquí de Tánger-Med".

En declaraciones a los periodistas en El Puerto de Santa María, Ramírez de Arellano ha remarcado que para "potenciar las exportaciones de Andalucía, las conexiones a los puertos tienen que facilitar el proceso de industrialización para la mejora de la competitividad y la conexión no sólo con Europa sino con el interior de Andalucía como primer paso".

En este sentido, el consejero ha destacado que ya hay empresas privadas que "incluso con las actuales infraestructuras que no son especialmente boyantes, con trenes muy lentos, se animan a colocar trenes para conectar con el interior de Andalucía".

"No sólo se está hablando de unir el puerto de Algeciras con la ciudad de Córdoba sino también de unir Sevilla con el puerto de Sines (Portugal)", ha añadido Ramírez de Arellano, quien ha apuntado que "entoces la pregunta es por qué no se hace un esfuerzo para conectar los puertos andaluces entre sí".

Con respecto al puerto de Tánger-Med, el consejero ha indicado que "si bien esta entidad portuaria para algunas cuestiones es competitiva, la realidad es que el puerto de Algeciras y los puertos andaluces, en general, le ganan por un amplio margen en todo lo demás".

"Los puertos andaluces gana la partida a Tánger-Med"

"Los puertos andaluces le ganan la partida a Tánger-Med en cuanto condiciones generales, el entorno, la seguridad jurídica, la formación de los profesionales, etcétera, de hecho, la realidad es que social y económicamente Andalucía está a otro nivel", ha añadido Ramírez de Arellano.

De esta manera, el consejero ha asegurado que "no hay que tener miedo a Tánger-Med sino todo lo contrario, pues es un competidor pero nos tiene que servir de referencia para ser mejores si cabe, la clave de la cuestión es que los puertos andaluces en palanca de cambio de la mejora industrial, y para ello necesitamos mejores infraestructuras".

"Llevamos reclamando mucho tiempo al Gobierno de España, no es una ocurrencia, es algo importante, que tiene un profundo sentido económico y no puede plantearse los dos ramales del corredor mediterráneo como una cuestión tan fácil cuando no tiene sentido que se habilite una autovía que vaya de Huelva a Almería mientras no exista infraestructuras de acceso a las capitales", ha abundado.

Con todo, el consejero ha incidido en que la conexión de Algeciras con Bobadilla y con el resto de Andalucía "es fundamental para la mejoría económica de Andalucía, algo que se puede trasladar a todos los puertos andaluces, y por eso lo estamos reclamando insistentemente al Gobierno central".

"Si llega la inversión para finalizar la construcción del tramo Algeciras-Bobadilla supondría la creación de riqueza pues estamos hablando de más de 1.500 millones de euros de inversión que generaría un empleo de unos 30.000 ó 40.000 puestos, algo equiparable al uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz", ha concluido.