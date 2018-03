La Junta afirma que la comarca tendrá 15 ambulancias las 24 horas del día

La delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía rechazó ayer las críticas de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Campo de Gibraltar contra el nuevo pliego del transporte sanitario en ambulancia, al afirmar que supone dar una mejor respuesta a los usuarios, una agilización de plazos y una flota de vehículos más modernos.

Este documento, matiza la Junta, ha sido objeto de una corrección de errores "que el sindicato UGT desconoce". Tras esta subsanación, el pliego establece que el Campo de Gibraltar contará con 15 ambulancias las 24 horas los 365 días al año con un tipo de servicio presencial. "Estarán disponibles las 24 horas un notable número de vehículos, se mejorará el sistema de localización de las ambulancias, el seguimiento de rutas y de la duración de los traslados, así como los tiempos de espera en el transporte programado, entre otras novedades incorporadas", explica la delegación en un comunicado.

En esta licitación, están incluidos todos los tipos y modelos de ambulancias que establece la normativa estatal, tanto los modelos "no asistenciales" (A1 y A2) como los "asistenciales" (B y C). El modelo A1 y la A2 cuentan con un técnico, el modelo B cuenta con dos técnicos y el modelo C cuenta con un técnico y personal sanitario. La novedad que incorpora el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es el modelo A1EE como mejora al modelo A1. La normativa establece que el modelo A1 es un modelo "no asistencial", es decir, se usa para transportar a pacientes en camillas que no necesiten asistencia técnica o sanitaria en el trayecto, por lo que sólo cuentan con conductor. Sin embargo, en Andalucía, estas ambulancias llevarán equipamiento especial (EE) que se corresponde con el soporte vital básico. Se trata, por tanto, de incorporar más equipamiento a un vehículo que se utiliza habitualmente para el traslado de pacientes y ello no quiere decir que vayan a usarse sin el personal técnico necesario en caso de que pudiera ser preciso.

La flota del Campo de Gibraltar se beneficiará notablemente de este nuevo modelo, el A1EE: de las 15 ambulancias, diez son de este tipo, y dos de ellas incluyen no uno, sino dos Técnicos Especialistas Sanitarios (TES). Las otras cinco son del modelo C, es decir, que cuentan con un TES y personal sanitario.