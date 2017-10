La Junta pide que el acuerdo político del tren se refleje en los Presupuestos

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, reclamó ayer que el acuerdo político suscrito la semana pasada para dotar de mayor financiación a las obras del tendido ferroviario entre Algeciras y Bobadilla tengan su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Jiménez Barrios no ocultó sus reservas ante la asunción de este compromiso por parte del Ejecutivo central, aunque el PP apoyó la proposición en la Comisión de Fomento. "Tomamos con esperanza la decisión que adoptaron los grupos políticos, pero hasta que yo no lo vea y el Gobierno de la Junta no lo vea plasmado en los presupuestos del Gobierno de España, no creeré nada. De promesas hemos visto ya a miles", subrayó antes de participar en una conferencia sobre logística para los empresarios portuarios del The Propeller Club.

El número dos del Ejecutivo andaluz insistió de nuevo en el agravio inversor con el Levante mientras que el tramo comarcal resulta vital para toda la región andaluza. "La Algeciras Bobadilla no es una reivindicación del Campo de Gibraltar y del puerto de Algeciras, por supuesto. Es una reivindicación de toda Andalucía porque afecta al diseño estratégico de la planificación económica y, por tanto, del empleo y la riqueza", subrayó.