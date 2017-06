Junta y Zona Franca negocian ahora la propiedad del suelo del recinto fiscal

Zona Franca de Cádiz y la Agencia Pública de Puertos de Andalcuía (APPA) están negociando ahora -dos años después de que la entidad estatal anunciara la compra de parte del suelo ubicado en el área logística de El Fresno- cómo otorgar la titularidad de la superficie a Zona Franca, después de que esta declarase su imposibilidad de comprar los terrenos del área logística. Este es uno de los requisitos ineludibles que Zona Franca debe cumplir para poder conseguir la declaración de recinto fiscal del espacio solicitado, que no adquirido a tenor de lo conocido.

Un portavoz ade la Agencia Tributaria declaró a este diario que hace meses que solicitaron a Zona Franca una serie de requerimientos y que todavía no han recibido una respuesta. "Unos requerimientos que tienen que ver con el origen", señaló un técnico del Ministerio de Hacienda, quien no quiso desvelar que el principal problema que tiene atascado este proyecto es que Zona Franca aún no posee la titularidad de los terrenos.

Ambas instituciones aseguran que el acuerdo podría llegar muy pronto

Así lo reconoce la entidad estatal, que señala que para obtener la condición de recinto fiscal de ese suelo, uno de los requisitos de la Dirección General de Aduanas es que Zona Franca ostente un título de posesión del suelo. Titularidad que aún no disfruta y que ha provocado que ahora ambas administraciones estén negociando un acuerdo que posibilite el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Ministerio. Condiciones que pasan por ser propietarios del recinto.

La Administración andaluza, preguntada por esta cuestión, coincidió en afirmar que se está haciendo un gran esfuerzo por encontrar una salida positiva para ambas partes "en un ambiente de lealtad institucional y máxima colaboración", señaló un portavoz. Éste explicó que una de las posibilidades que se plantea es que Zona Franca alquile los terrenos, lo que le permitiría recibir la calificación como recinto fiscal.

"El proceso de negociación está muy avanzado y podría concretarse en los próximos días en un nuevo convenio entre las partes", mantiene el portavoz de Zona Franca, quien añade que ambas administraciones están priorizando el interés general "en una negociación desde la lealtad y la máxima colaboración, buscando la viabilidad y el desarrollo prioritario para la economía y el empleo de la comarca del Campo de Gibraltar".

Los responsables de la APPA afirman igualmente que el proceso está muy avanzado y que tendrá como fin un nuevo convenio. El portavoz de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía apunta a que el hecho de que Zona Franca haya dejado de ostentar la denominación de organismo intermedio de fondos europeos Feder, reduciendo su capacidad económica y, por tanto, la imposibilidad de comprar los terrenos; desde Zona Franca afirman que la obtención de estas ayudas va destinada a la implantación de los proyectos y no a la adquisición de los suelos. Puede que el convenio entre la agencia de puertos de la Junta de Andalucía y Zona Franca esté en unos días, como mantienen, pero la declaración de recinto fiscal aún tiene que pasar por los técnicos de Hacienda y que éstos la aprueben.

El proyecto de ampliación del recinto fiscal de Cádiz es uno de los proyectos más ambiciosos que lidera la Zona Franca. En su página web habla de esta expansión como uno de los proyectos con "más envergadura y más decisivos para su futuro a corto y medio plazo como motor del desarrollo socieconómico de la provincia". El recinto gaditano, cuya superficie ha sido ocupada por completo, dará paso a una nueva propuesta en marcha en Cádiz capital y en El Fresno, donde el recinto fiscal se instalará, según la información institucional, sobre una superficie de 140.000 metros cuadrados.