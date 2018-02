Junta y Ayuntamiento se culpan de la situación del vertedero

Hecho 1: El antiguo vertedero de El Cobre, en el que se depositaron residuos industriales y urbanos durante los años 90, está vertiendo lixiviados que llegan al arroyo de La Cava. Hecho 2: En el vertedero se han detectado problemas de mantenimiento del sistema de recogida de los lixiviados, con bombeos que no funcionan adecuadamente y reboses de las balsas destinadas a contener esos vertidos. Hecho 3: Tras la denuncia del grupo ecologista Agaden, un juzgado estudia las responsabilidades jurídicas que suponen esos vertidos y ha llamado a comparecer como investigada a la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz.

Esos hechos, reconocidos tanto por el Consistorio como por la Junta de Andalucía (y hasta ahí llegan las coincidencias) son la base del que puede ser uno de los grandes escándalos medioambientales de los últimos años en Algeciras. Agaden lanzaba la voz de alarma el pasado viernes, al difundir un informe elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología que alerta de que esos lixiviados suponen un riesgo grave de contaminación para la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones y pueden suponer un riesgo para la salud de las personas por consumo de agua afectada. Y ayer, las administraciones con competencias salían a defender su actuación, culpándose mutuamente de llegar a este punto diez años después de que el vertedero fuera clausurado.

Los problemas parten de 1993 (gobierno de PA y PP), cuando se empezaron a depositar los residuos en una zona no adecuada para ello sobre terrenos municipales. El Ayuntamiento concedió licencia a Fomento de Construcciones y Contratas para la explotación del vaso norte del vertedero de El Cobre, en el que se depositarían hasta el año 2000 escorias derivadas de la fabricación de acero inoxidable. La zona sur fue explotada por los servicios de recogida de basura urbana del Consistorio.

En 2004 (gobierno socialista) el Ayuntamiento pide a la Junta ayuda para proceder a la clausura y sellado del vertedero vía convenio, ya que, remarcaba ayer la Administración autonómica, era el obligado a ejecutar ese sellado al ser el titular de la instalación. Gracias a un acuerdo, la Junta ejecutó unas obras que costaron cuatro millones, cofinanciados por la UE.

Acabaron en 2008 y la Junta las recepcionó como Administración contratante. Y a partir de ahí empezaron los problemas. En los años sucesivos Agaden denunció vertidos que también fueron constatados por los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y que llegaron a acarrear la apertura de expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento, aunque tardíos. Y una vez las denuncias han llegado hasta los tribunales ha surgido una batalla de competencias: el Ayuntamiento considera que es la Administración autonómica la que debe hacerse cargo de solventar la situación porque "hicieron mal la obra", resaltaba ayer el teniente de alcalde Luis Ángel Fernández. Pero también porque "el Ayuntamiento no recepcionó la obra y no hay un plan de mantenimiento que debería haber elaborado la Junta". Entonces, se pregunta la Junta, ¿por qué ha estado realizando auditorías y análisis sobre el vertedero y una empresa contratada por el Ayuntamiento ejecuta los bombeos de lixiviados? "Por responsabilidad", aseguraba ayer Fernández, quien también anunció que le reclamaría a la Administración autonómica el coste de los trabajos en el vertedero.

Para la Junta, el Ayuntamiento era el responsable del mantenimiento posterior del vertedero al ser su titular y por los acuerdos adoptados vía Pleno cuando se selló. Además, afirma, quedaría demostrado por los trabajos que el Ayuntamiento ha venido realizando. Ahora, cuando el asunto ha llegado a los tribunales, el Consistorio ha enviado un escrito requiriéndole que actúe. Y Medio Ambiente le contesta que se comprobó el buen funcionamiento del sellado en 2008 y que el problema de vertidos se debe a falta de mantenimiento. Y además, le sorprende que el Ayuntamiento haya esperado 9 años a denunciar problemas.

Por otra parte, el Consistorio niega que los lixiviados sean tóxicos o peligrosos. Así lo aseveran los informes con los que ya cuenta y ahora se han encargado otros para reforzar esa conclusión. También negó ayer a los portavoces de los grupos políticos que hubiera afección al acuífero Guadarranque-Palmones.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha venido recogiendo los lixiviados, que se llevan en camiones hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Sotogrande. Ya tiene permiso para llevarlos hasta la EDAR de Isla Verde. Y trabaja en un proyecto para unir las estaciones de bombeo de los lixiviados y llevarlos hasta la vecina depuradora mediante una tubería. Una solución que también tendría que pagar a su juicio la Junta.

"Habrá que recuperar el drenaje con las bombas que en su momento se pusieron para que sea efectivo, si no, habrá que abrir el vertedero para sanearlo", señalaba ayer el delegado de Medio Ambiente, Ángel Acuña. Pero "el vertedero es municipal y es el Ayuntamiento el que se tiene que ocupar. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a ser receptivos, pero cada uno dentro de sus competencias".