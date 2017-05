Jiménez Barrios ve el retraso de la línea férrea "un problema de Estado"

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha insistido en que la línea férrea Algeciras-Bobadilla "no es solo un problema de la comarca del Campo de Gibraltar, sino que lo es de toda Andalucía y de gran parte de España, es un problema de Estado". Así, ha afirmado que "el Gobierno del PP tiene que ser sensible".

En declaraciones a los periodistas al comenzar una manifestación reivindicativa por la línea Algeciras-Bobadilla, Jiménez Barrios ha incidido en que "el Gobierno del PP tiene que ser sensible a lo que hoy aquí está ocurriendo y a lo que ya viene diciendo Andalucía desde hace mucho tiempo, que esta es una infraestructura indispensable".

Así, ha recordado que "hace 25 años que un Gobierno sensible decidió traer la alta velocidad a Andalucía en una actuación histórica y ahora, 25 años después, estamos ante una decisión también histórica para Andalucía y para esta comarca, que es dar definitivamente una solución al transporte ferroviario". "El Gobierno tiene que ser sensible y no puede dar la espalda a Andalucía", ha añadido.

Jiménez Barrios ha afirmado que "el Gobierno de la Junta sabe que esta es de las decisiones trascendentales para mejorar la competitividad de nuestras empresas y mejorar el empleo".

Finalmente, ha hecho un "llamamiento" al PP andaluz, porque "no tiene lógica que haya venido a una de las empresas de esta comarca y lo haya hecho solo con medios gráficos, porque no se atrevía a explicar por qué solo 20 millones en los PGE".

"Es un agravio y si quiere que se le reconozca el liderazgo tiene que dar un golpe en la mesa y explicarle al Gobierno qué tiene que hacer con Andalucía", ha concluido.