Jimena retoma las obras del centro de día para los mayores

El Ayuntamiento de Jimena anunció ayer el inicio de las obras del centro de estancia diurna para mayores del Gurugú, situado en la Estación de Jimena. Una obra que, según asegura el equipo de gobierno, llevaba once años parada, aunque el PSOE niega este extremo.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, era el encargado de anunciar ayer el inicio de las obras, "la primera de las de 2018" y una de las consideradas prioritarias por el equipo de gobierno. Se trata de una inversión de 127.000 euros que cuenta con el apoyo de la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, explicó.

El anuncio no estuvo exento de polémica. El que fuera concejal de Economía de Jimena y actual encargado del área en la Diputación Provincial, Jesús Solís, negó que la obra haya estado once años parada. Es más, señaló en una respuesta al alcalde en redes sociales: "El anterior equipo de gobierno liderado por Pascual Collado dedicó el Plan Invierte 2016 de la Diputación a las cubiertas e impermeabilización de este centro". Además, criticó que el alcalde "no quiso meter estas obras en el Plan Invierte de 2017. Tuvo que ser el PSOE quien le pidiera en una moción que se incluyeran estas obras en el mismo ¿no se acuerda?".

La respuesta llegaba por parte del concejal Ángel Gómez: "Señor Solís, el dinero que se dedica ahora es para seguir con la obra del centro de día. El que ustedes dedicaron fue para cerrarlo y dejarlo tapiado por más tiempo".