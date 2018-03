Interior refuerza La Línea con 30 agentes tras la denuncia del SUP

Treinta agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía llegaron ayer a La Línea después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el PSOE denunciaran que el pasado miércoles el Ministerio del Interior había retirado al Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil tras haber hecho lo mismo el martes con las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que fueron trasladadas a Sevilla para integrarse en el dispositivo de la Semana Santa.

Este refuerzo se produce un día después de las críticas del diputado socialista Salvador de la Encina, que se hizo eco de las denuncias sindicales. La semana pasada el Gobierno aseguró que el refuerzo, de unos 80 agentes entre Guardia Civil y Policía, iba a estar de forma permanente en la ciudad durante, al menos, seis meses.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, explicó el miércoles que no se trataba de una retirada de las unidades, sino de un relevo técnico. Sin embargo, la secretaria general del SUP en Cádiz, Carmen Velayos, indicó ayer que esa no es la forma de realizar un relevo. "Los relevos técnicos siguen otro procedimiento. Los agentes no se marchan de un lugar hasta que llegan los nuevos. La presencia debe ser continuada, no se puede hacer sin que la unidad de remplazo esté ya en la ciudad para trasladarle las incidencias y las novedades que se hayan producido para que puedan continuar la labor preventiva, que se corta si no hay nadie", explicó la responsable del sindicato.

El SUP solicita al Ministerio del Interior que estas unidades especiales se establezcan de forma definitiva en la ciudad para garantizar la seguridad y ahorrar el gasto en dietas y alojamientos. Según explicó el sindicato, el coste diario de la UIP ronda los 3.000 euros al día.