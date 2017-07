El Infoca denuncia el alto riesgo de incendio forestal en 21 urbanizaciones

El riesgo de incendios forestales en las urbanizaciones del Campo de Gibraltar se ha reducido en el último año. Una decena de ellas ha redactado y aprobado sus planes de autoprotección, pero todavía existen 21 que incumplen la normativa. En 2016, eran 31 los núcleos de población que corrían peligro de un total de 44, repartidos entre los siete municipios de la comarca.

Estas urbanizaciones y algunas instalaciones (naves, gasolineras o instalaciones eléctricas) no tienen al día sus planes de autoprotección, a pesar de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realiza cada año campañas de difusión e información sobre la necesidad de su ejecución. Además, se notifica a cada una de estas urbanizaciones la necesidad de realizar este trámite. Si no, serán sancionados.

Todos los núcleos de población de Los Barrios y Jimena han hecho sus deberes

Este es uno de los retos más importantes al que el Infoca se enfrenta cada año, proteger las urbanizaciones. Es vital para el dispositivo contar con estos planes que les doten de elementos como cortafuegos perimetrales o suficientes vías de acceso. Estos informes son obligatorios desde 2004 y deben ser revisados por los ayuntamientos.

Todos los municipios del Campo de Gibraltar -excepto Los Barrios y Jimena- tienen urbanizaciones que no han presentado sus planes contraincendios. En Algeciras, existen seis urbanizaciones y todas están al día en sus planes, con la excepción de Las Herrizas y la barriada de los Guijos. Cortijo de Botafuegos y la barriada de Pelayo han regularizado su situación en los últimos doce meses, con planes redactados y ejecutados en su totalidad.

Castellar tiene cuatro urbanizaciones. Cerro Manantial ha hecho sus deberes en el último año y tienen su plan al día, mientras que Cortijo Chapatal y Cerro del Moro siguen sin tener el plan presentado ni han hecho nada al respecto. Ambos núcleos tienen expedientes abiertos.

San Roque -el municipio con los incendios más graves de los últimos años- dispone de 11 urbanizaciones y sólo tres cumplen con los planes de autoprotección. Sotogrande es un caso ejemplar, tiene al día su plan contraincendios, al igual que el acuartelamiento Buenavista. Ambos lo tienen desde hace años. Pero existen ocho urbanizaciones que incumplen y ninguna de ellas ha regularizado su situación. Los hoteles San Roque Club y Club de Golf Almenara tienen sus documentos redactados y aprobados pero no los han ejecutado.

Los núcleos de población de San Enrique de Guadiaro, Invespania, Albarracín, Miraflores, Torreguadiaro y las barriadas de El Almendral y Huerta Valera (zona norte núcleo) no los han presentado al Ayuntamiento ni se han aprobado. El incendio el pasado año en La Alcaidesa ha hecho que esta urbanización linense se tome muy en serio la realización del plan. Lo tiene redactado y totalmente ejecutado, con sus cortafuegos correspondientes y su parte de hidrantes. No ocurre lo mismo en otras zonas de La Línea como Santa Margarita que continúa igual que 2016, tiene el documento pero le faltan las tomas de agua. El Zabal Bajo y alto no cuentan con proyectos de ningún tipo.

Tarifa es otro municipio con bastantes núcleos que incumplen. De las 18 urbanizaciones con las que cuenta, ocho no se han puesto al día. Atlanterra, que sufrió un incendio el pasado lunes, tiene su plan aprobado desde 2013, pero no lo ha ejecutado porque no han realizado el cortafuegos correspondiente ni la faja perimetral. Es uno de los núcleos que tiene un expediente sancionador abierto.

La situación del Cuartón es similar. Tiene el Plan redactado por la propia Delegación de Medio Ambiente desde 2009, pero no ha ejecutado nada. El núcleo de población Betis, El Bujeo, El Lentiscal y El Chapatal no tienen ni redactado el plan.