Indignación en la comarca por la escasa inversión en la mejora del tren

La reacción ha sido unánime: partidos políticos y empresarios criticaron ayer las partidas de inversión para la comarca incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, especialmente los 31,8 millones para la renovación de la Algeciras-Bobadilla. Solo el PP defendió las cuentas presentadas reiterando que la obra estará finalizada en 2020.

Los PGE consignan para la obra clave del Campo de Gibraltar una ínfima parte de los 923 millones de euros que se han reservado para el Corredor Mediterráneo. "Lo importante es que esté", argumentaba ayer el senador popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Mientras haya partidas, señaló, se pueden adjudicar los proyectos para seguir con la actuación, ya que los grandes pagos se realizan cuando las obras están más avanzadas; en ese sentido, puso de ejemplo el segundo puente a Cádiz que se ha terminado de pagar después de inaugurado. El regidor aseguró que independientemente de que se aprueben o no las cuentas este año habrá una nueva licitación en la línea, la del tramo Almoraima-San Pablo.

Los empresarios llaman a secundar la concentración por el tren del próximo día 12

Ahora una de las claves, puntualizó a su lado la diputada Teófila Martínez, es desbloquear la Declaración de Impacto Ambiental del tramo Ronda-Bobadilla, que no se afrontó antes (léase con Gobierno socialista) "porque era un problema y ahora se está haciendo". "No paramos" insistió Landaluce, destacando también la inversión en los accesos por carretera Norte y Sur a Algeciras, en la lista de espera desde hace años.

También defendieron los populares la escasa cuantía de la partida para el desdoble Vejer-Algeciras, que cuenta con menos de un millón de euros. "No voy a engañar a los gaditanos", arguyó Teófila Martínez. "No voy a decirle que se pone un dinero por poner cuando no hay proyecto". "Ya hemos convencido al ministro de que hay que ir preparando el resto de proyectos", aseguró, alegando que entre 2006 y 2012 no se avanzó nada de esta infraestructura (igual ocurrió con el tren, afirmó). Postura que no parece compartir el alcalde popular de Vejer, José Ortiz, quien anuncia una enmienda porque en un año de presupuestos expansivos en Fomento "no se puede permitir que una autovía de la importancia de la Vejer-Algeciras se quede un año más sin inversión alguna", ya que es "una carretera fundamental para evitar accidentes y vertebrar una zona que necesita abrirse paso en un corredor a través de la costa entre las dos bahías".

Ningún argumento convence ya a los empresarios ante la necesidad imperiosa de una línea de tren que supondría un gran impulso al desarrollo económico no solo del Campo de Gibraltar, sino de toda la provincia.

"No cumplen ni con los requisitos de la UE ni con lo que nos dice el Gobierno. La voluntad política hay que plasmarla negro sobre blanco y eso se hace en los Presupuestos", criticaba ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas. El dirigente empresarial reclamó a los partidos políticos que cumplan lo aprobado por ellos en el Parlamento y aumenten la dotación presupuestaria para la línea. Porque además, los datos de cierre del presupuesto del pasado año tampoco traen buenas noticias: se espera una inversión inferior a 14 millones de euros a pesar de que se presupuestaron 20.

El presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, valoró negativamente la escasa inversión anunciada, que además, asegura, abre dudas sobre la información aportada por ADIF (responsable de la obra) hace poco más de un mes. "Esperamos que en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos y en las próximas semanas podamos tener nuevas noticias y aclaraciones sobre estas cuestiones ", expresó Fenoy.

En el mismo sentido que los dos anteriores, el presidente de la Asociación de Grandes Industrias, Manuel Doblado, calificó de "jarro de agua fría" los presupuestos y recordó la importancia de la industria en la zona como argumento para reivindicar la línea de tren.

Los empresarios esperan dar un "aldabonazo" en palabras de Sánchez Rojas el próximo 12 de abril, para cuando se ha convocado una concentración empresarial y social para reivindicar el tren. Al acto vendrán representantes de primer nivel de todo el recorrido del Corredor Mediterráneo para reclamar su importancia y en especial la de su tramo inicial, la Algeciras-Bobadilla.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, era otro de los sorprendidos en negativo por los presupuestos, que han pasado de largo de las medidas para combatir los efectos del Brexit que se han anunciado. Franco afirmó que "la primera valoración es negativa, exactamente igual que cuando se aprobaron los presupuestos de la Junta de Andalucía", ya que "de lo visto se desprende que no hay ninguna medida especial para esta ciudad, que como ya se ha repetido hasta la saciedad, está sufriendo el Brexit prácticamente desde el primer día".

El alcalde de La Línea recordó que están reivindicando una serie de medidas dentro de un plan estratégico que se aprobó por las fuerzas sociales de la ciudad, "y no hay ninguna medida". "No se refleja un posible régimen fiscal especial, no se recoge la situación económica y financiera del Ayuntamiento o no hay incentivos fiscales a los funcionarios que vienen a la ciudad", abundó.

En ese mismo sentido se pronunciaba el día antes la presidenta de la Diputación y secretaria general socialista, Irene García, criticando el "nulo compromiso con el Campo de Gibraltar, al no contemplar ni un solo euro en medidas compensatorias para combatir el Brexit".

Podemos Algeciras pidió al senador José Ignacio Landaluce, que en la anterior legislatura fue diputado en el Congreso, "que dimita ya de una vez y deje que algún político válido trabaje en Madrid para representar los intereses del Campo de Gibraltar". El coordinador general de Podemos Algeciras, Alejandro Gallardo, recordó que "el Gobierno ha destinado más de 6.000 millones a la modernización férrea de Valencia y Barcelona mientras a nuestro trazado apenas han llegado 300 millones en el mismo tiempo".

La diputada de IU Inmaculada Nieto critico que el PP y Ciudadanos (que apoya las cuentas) han conseguido empeorar algo que "parecía imposible empeorar" al relegar la Algeciras-Bobadilla con "una dotación de obra de tercera, cuando es una obra de Estado".

El portavoz adjunto de C's en el Parlamento andaluz y parlamentario por Cádiz, Sergio Romero, lamentó que el PP y el PSOE "sólo se dediquen a predicar soluciones y medidas" para el Campo de Gibraltar "pero a la hora de la verdad no actúan ni llevan a la práctica esas medidas".