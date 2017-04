Hacienda aprueba el plan de ajuste de San Roque tras superar el techo de gasto

El Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno al plan económico y financiero del Ayuntamiento aprobado en el pleno ordinario del pasado mes de noviembre. Este plan era necesario para ajustarse a la reglamentación del Gobierno de la Nación sobre techo de gasto y recoge una serie de compromisos relativos al gasto de personal y a la licitación de obras, entre otros.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, anunció esta aprobación en un acto público junto a la delegada de Hacienda, Mónica Córdoba. Ruiz Boix no ocultó su satisfacción y explicó que este plan no prevé una nueva reducción de gasto, sino simplemente compromisos a futuro de no generar mayores gastos en personal y compromisos de licitar obras para lograr bajo criterios de eficiencia y eficacia una reducción de costes a la hora de contratar empresas.

Explicó el primer edil que tras el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, y a resultas de la liquidación de dichas cuentas, la intervención de fondos apuntó que se incumplía la regla del techo de gasto, es decir, que se había generado mayor gasto del que permite el Gobierno central. "Esa ley injusta de estabilidad lo único que provoca es que destinemos a prestar servicios menos recursos de los que dispone este Ayuntamiento", añadió.

El informe de los servicios de intervención señala que en 2015 el Ayuntamiento había tenido un gasto superior al estipulado en 1,5 millones. "Por ello -recordó el alcalde- en el año 2016 hicimos varias consultas, tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Hacienda, sobre si un ayuntamiento saneado como es el nuestro tendría que realizar la redacción de un plan económico financiero que nos llevase a reducir ese gasto, una cuestión que, vuelvo a reiterar, me parece totalmente injusta y que no comparto", declaró Ruiz Boix.

El Ministerio de Hacienda contestó a los escritos municipales asegurando que debía redactar ese plan económico y financiero, que fue aprobado en el pleno de noviembre de 2016.

"La respuesta que hemos recibido -explicó Ruiz Boix- es que todos los planes municipales que no hayan sido objetados y que no hayan tenido ningún tipo de sugerencias o recomendación están automáticamente aprobados". Aclaró el regidor sanroqueño que este plan no van a suponer en ningún caso la merma de ninguno de los servicios municipales previstos en este año 2017.

"Esperamos ahora -añadió- que se atiendan las demandas presentadas por la Federación Española de Municipios y Provincias en representación del conjunto de ayuntamientos que han cerrado el año con más de 7.000 millones de euros de superávit. Las administraciones locales son las únicas que han cumplido los retos y exigencias del Gobierno central y la Unión Europea y lo que queremos es poder disponer de esos superávit para poder prestar mayores y mejores servicios municipales a los ciudadanos de San Roque".