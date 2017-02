La Guardia Civil refuerza la vigilancia en Palmones para frenar a los narcos

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, informó ayer que una patrulla de la Guardia Civil ha sido asignada a vigilar la playa de Palmones para controlar y prevenir las operaciones de narcotráfico que puedan sucederse en esta parte del municipio. Muñoz habló de este nuevo dispositivo tras la celebración de la junta local de seguridad, que se convoca cada año por estas fechas de manera ordinaria con motivo de las fiestas de primavera (toro embolao, romería de San Isidro y Feria). Sin embargo, el orden del día se vio en cierta forma alterado por la creciente alarma que el equipo de gobierno está detectando por las operaciones de narcotráfico que se están llevando a cabo en Palmones.

El subdelegado reconoció, como preocupación importante, la existencia de actividades relacionadas con el narcotráfico en Palmones, y señaló que como consecuencia de la reducción de la actividad en el río Guadarranque la presión se ha trasladado al municipio de Los Barrios.

El número de delitos registrados en el municipio se redujo en un 8% en 2016

"Nosotros vamos a seguir tomando las medidas adecuadas para frenar este tráfico ilegal, y en el caso de Palmones vamos a reforzarlas con una patrulla de manera exclusiva para controlar la zona de costa sin mermar los efectivos de la Guardia Civil en zona urbana", explicó el subdelegado, señalando que esa vigilancia y ese control van a ser continuos al igual que otras medidas que puedan ser necesarias para reducir la actividad ilícita.

Muñoz habló de la existencia de viviendas que podrían estar colaborando en este tipo de operaciones, y que ésa es una línea de investigación en la que se puede ir trabajando en el futuro, además de la tarea ordinaria y el refuerzo con nuevos agentes.

"Estamos tomando las medidas adecuadas y trabajando de forma continua para erradicar el contrabando, pero eso no quita que de la misma manera que se toman medidas las organizaciones criminales busquen otras alternativas y eso nos obligue a estar atentos siempre. No creo que haya una falta de recursos. Hablamos de una lucha continua y nuestro objetivo es que no se sientan libres para poder actuar", añadió el subdelegado.

Muñoz aseguró que el movimiento en el Guadarranque se ha eliminado por completo y destacó la pronta respuesta que el Gobierno ha dado al sabotaje de la barrera antinarcos. Según dijo, ya ha sido reparada con nuevo material, y añadió que la colocación de cámaras de vigilancia es una opción que está en estudio.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, declaró que el Ayuntamiento tiene previsto colocar nuevas barreras de hormigón que impidan el libre acceso a la playa, y manifestó que reforzarán las tareas en el ámbito de la disciplina urbanística.

Romero anunció que el número de infracciones penales registradas en el año 2016 fueron un 8% menos que el año anterior y felicitó por ello a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están contribuyendo tanto en labores de vigilancia como de control y prevención. Datos que se han vuelto a corroborar en el mes de enero, cuando se han producido menos delitos de lesiones que en el mes inicial del año pasado.

El alcalde felicitó a todos los agentes porque su tarea está favoreciendo que el municipio sea más seguro, redundando en la tranquilidad de los ciudadanos.