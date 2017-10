La Guardia Civil premia la implicación frente a los narcos y el contrabando

La lucha abnegada frente a las redes ilegales del narcotráfico y del contrabando de tabaco centró ayer la celebración en La Línea del acto comarcal por la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.

La Comandancia de Algeciras acordó trasladar este año a la ciudad linense la entrega anual de reconocimientos que realiza el Instituto Armado como muestra de sensibilidad y homenaje hacia los agentes destacados en La Línea. Y se hizo tras unos meses difíciles e intensos de acción contra los grupos organizados dedicados al tráfico de drogas y a la distribución ilegal de tabaco que tuvieron su máximo exponente con la muerte, en acto de servicio, del agente de la Policía Local de la ciudad Víctor Sánchez (el 8 de junio).

Narcotráfico y tabaco suponen los dos frentes principales de la acción de las fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar, pero también hubo tiempo de enfatizar la entrega de la Guardia Civil como garante de la unidad del país, en referencia a la situación en Cataluña.

Ambos elementos formaron parte de los discursos que pronunciaron tanto el coronel jefe de la Comandancia de Algeciras, Jesús Núñez, como el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, en el patio del acuartelamiento linense. Los dos tuvieron palabras de aliento hacia los agentes y reclamaron a la población que condene abiertamente la acción de las mafias en la ciudad.

"Este año debíamos estar en La Línea para rendir expreso homenaje y reconocimiento, con la presencia y el apoyo de todos ustedes, a los guardias civiles que en La Línea de la Concepción prestan de forma abnegada, meritoria y siempre sobresaliente, su servicio en la vigilancia en puertos y costas, desde las playas y desde la mar; en el recinto aduanero de la Verja y a lo largo de la misma. Son infatigables luchadores contra el narcotráfico y el contrabando, dos modalidades de delincuencia que provocan el profundo rechazo de la mayor parte de la población linense, pero a la que aprovecho el momento para pedirle una mayor implicación y apoyo contra ambas lacras", dijo Núñez, quien también resaltó que la Casa Cuartel de La Línea es la que más familias acoge entre sus muros de toda la provincia.

El coronel jefe apuntó que frente a los narcos y el contrabando no sólo cabe la respuesta policial, sino soluciones coordinadas desde otros sectores de la sociedad. Núñez aprovechó su turno de palabra para agradecer a todos los homenajeados (que habían recibido sus condecoraciones minutos antes) su aporte a la sociedad en sus diversas facetas, no sólo vinculadas a la seguridad ciudadana, dado que entre los premiados se encontraban entidades como la ONCE en el Campo de Gibraltar o el capitán marítimo de Algeciras, Julio Berzosa.

A sus palabras siguieron las del subdelegado del Gobierno, quien resaltó que la acción de la Guardia Civil (y del resto de fuerzas de seguridad) es una constante en la zona frente a sendas lacras. Agustín Muñoz puso como ejemplo que en lo que va de año la demarcación de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar lleva 93 toneladas de droga intervenidas y más de 441.000 cajetillas de tabaco. Operaciones como Manzanillo, Crucigrama o Cartagena han asestado golpes a las mafias, dijo Muñoz, que se han saldado con 323 detenidos en lo que va de año, 171 vehículos intervenidos y 37 embarcaciones. El representante del Ejecutivo resaltó la respuesta del Gobierno adoptada en junio con el envío de refuerzos para poner freno a una escalada de la acción delictiva.

Muñoz también apuntó que las unidades de la Guardia Civil destacadas en el Campo de Gibraltar atienden a diario otros asuntos como el tráfico de seres humanos, con 2.932 migrantes rescatados en las costas de la provincia en 228 embarcaciones, o la seguridad ciudadana en dispositivos como la Operación Paso del Estrecho (OPE) y las de control de fronteras Minerva e Índalo. Y también la atención a las víctimas de la violencia machista.

El subdelegado del Gobierno hizo igualmente referencia a la situación política en Cataluña, en especial hacia los agentes trasladados hacia la comunidad autónoma. "Todos los ciudadanos españoles os apoyamos y nos emocionamos con vuestra defensa de la nación española, de sus leyes y de sus ciudadanos. Gracias por estar siempre ahí, leales y defendiendo todo en lo que creemos como es la democracia, el cumplimiento de las leyes, la protección de las libertades y derechos y el respeto a nuestra Constitución", subrayó.

El acto -con una importante representación institucional- comenzó con el izado de la bandera española y estuvo jalonado por la imposición de una treintena de condecoraciones militares y civiles a personal de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Local, la Gendarmería de Marruecos y a diversas personas y entidades pertenecientes a instituciones de la comarca.

Entre los homenajeados se encontró la delegación en Algeciras de la ONCE, que recogió el Premio Amigo de la Guardia Civil, así como un buen número de agentes del cuerpo y también de la Policía Nacional. Recibieron cruces al mérito de la Guardia Civil, al mérito militar o de constancia en sus diversas modalidades. Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega de una metopa a la Policía Local de La Línea en recuerdo al agente Víctor Sánchez. También se homenajeó a agentes que han pasado a la reserva y a los caídos en acto de servicio.

Otros acuartelamientos del Campo de Gibraltar celebraron igualmente durante la mañana de ayer actos de convivencia entre agentes y familiares, como en San Roque y Pueblo Nuevo de Guadiaro, en ambos casos con representantes municipales invitados. En Algeciras, por su parte, se celebró una misa en honor a la Virgen del Pilar en la parroquia del Corpus Christi y la tradicional ofrenda floral por las hermandades y cofradías y de las Damas del Pilar a la patrona de la Guardia Civil.

El jefe de la Policía Local de La Línea, Carlos Fernández, recibe una metopa en memoria del agente Víctor Sánchez

Parte de los agentes reconocidos ayer con la imposición de medallas