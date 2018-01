El Gordo llegó en Año Nuevo

Si la suerte pasó de largo el 22 de enero, sí se fijó en el Campo de Gibraltar en la entrada del nuevo año. El Sorteo de Navidad de la ONCE trajo ayer hasta la comarca 6,8 millones de euros a modo de bienvenida de 2018, repartidos en Los Barrios y Algeciras.

Diecisiete cupones distribuyeron esa primera suerte del año en ambos municipios de la mano del 21993, primer premio de ese sorteo extraordinario. El mayor número, diez, fue vendido por Alfonso Gómez, vendedor de la ONCE desde hace ocho años que trabaja en la tienda Leroy Merlin de Los Barrios. "Este es mi primer premio fuerte, así que estoy muy contento", explicaba ayer mientras hacía cábalas junto a su familia sobre quiénes serían los afortunados: "Imagino que habrá caído por aquí, pero como los cupones fueron de la primera remesa que me llegó para el sorteo es difícil saber quién los compró". Ha repartido cuatro millones de euros en total.

Más fácil relativamente lo tendría Mónica Galera, vendedora de Algeciras que desde su quiosco de la calle Ancha vendió el sábado dos de los cupones premiados con 400.000 euros. "Me trajeron cinco el viernes pero solo vendí dos el sábado, tres fueron de vuelta", explica, así que ayer pasó el día pensando en quién ha podido ser el afortunado de última hora. En su caso la suerte ha llegado pronto; lleva solo tres meses al frente de su puesto cercano a las dependencias del Ayuntamiento de Algeciras. "Me ha dado muchísima alegría cuando he visto que había dado el premio".

Otro vendedor más de Algeciras, Diego Franco, repartió otros cinco cupones del 21993, dos millones de euros en total.

El Sorteo de Navidad de la ONCE ha volcado una gran parte de su fortuna en Andalucía, con cerca de 20 millones de euros en premios entre las provincias de Málaga, Cádiz y Granada. Las localidades más afortunadas han resultado Marbella (Málaga), Los Barrios y Santa Fe (Granada), donde se han repartido cuatro millones de euros en cada localidad con diez cupones premiados con 400.000 euros cada una.

La lluvia de premios del primer premio de este Sorteo se ha extendido por las tres provincias andaluzas. La más afortunada fue Málaga, con 20 cupones premiados con 400.000 euros que suman 8 millones de euros, cuatro de ellos repartidos en Marbella, con diez cupones premiados a las cinco cifras del primer premio que vendió Óscar Manuel César. Antequera y Campillos se han llevado dos millones de euros cada una con otros cinco cupones del primer premio en cada localidad, vendidos por Antonio Fuentes y Juan Antonio Parejo respectivamente.

En Granada, se han repartido otros cuatro millones de euros con diez cupones premiados con 400.000 euros en el municipio de Santa Fe que vendió Antonio Plata.

Este año, el Sorteo de Navidad de la ONCE ponía en juego 910.000 cupones premiados por solo 10 euros y ofrecía más de 47 millones de euros en premios. El primero repartía 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras, el segundo otros 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras, y el tercero repartía también 75 premios de 20.000 a todas las series de un número de cinco cifras.