Gómez denuncia discriminación de la Junta y la Diputación

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez, asegura que la Consejería de Medio Ambiente discrimina a sus conciudadanos "porque el Ayuntamiento no tiene su mismo color político".

El alcalde señaló que no recibió ninguna invitación para la presentación del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y Ampliación del Parque, a pesar de que Jimena es el municipio que más fincas públicas posee dentro de su término en Los Alcornocales.

El alcalde afirma que el Consistorio ha pasado de recibir 80.000 euros en ayudas a cero

Desde el Ayuntamiento consideran que no ha sido un error, sino "una situación intencionada y que obedece simplemente a intereses políticos que desgraciadamente afectan directamente a los vecinos de Jimena". En un comunicado, el equipo de gobierno destaca que la no asistencia fue además criticada por los representantes socialistas en el municipio, que arremetieron contra el alcalde por no asistir a esta presentación en la finca La Alcaidesa de San Roque.

El equipo de gobierno opina que esta situación de "asfixia del PSOE hacia Jimena está siendo habitual desde que IU llegó a la Alcaldía y lo hemos visto también con la Diputación Provincial, donde dos miembros de este mismo partido se encuentran trabajando, uno como diputado provincial (Jesús Solís) y el otro como cargo de confianza (Pascual Collado)".

Gómez añadió además que el Ayuntamiento ha pasado de recibir más de 80.000 euros en ayudas en 2016, a cero en lo que va de 2017.