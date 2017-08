El Gobierno insiste en que la Junta debe abrir el cauce del Guadiaro

Continúan las interpretaciones encontradas sobre las competencias para actuar sobre el tapón de la desembocadura del río Guadiaro. El subdelegado del Gobierno central en Cádiz, Agustín Muñoz, aseguró ayer de nuevo que debe ser la Junta de Andalucía la administración encargada de liberar el cauce dado que se trata de una competencia que, según Muñoz, está transferida al cien por cien. La administración regional pidió este miércoles a Costas una actuación urgente en la zona ante la aparición de peces muertos.

"Por qué la Junta, si tanto interés tiene en el problema medioambiental de ese río, echa balones fuera y no se encarga de actuar en el Guadiaro, sabiendo que es la administración con plenas competencias para hacerlo y que, además, debe hacerlo también al tratarse el estuario del río de una zona protegida", apuntó Muñoz, quien detalló que las competencias medioambientales "siempre las ha tenido la Junta y, desde 2011, se le sumaron las de costas, incluidas las obras". Muñoz replicó así al delegado territorial de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña.

Para el subdelegado, el responsable autonómico se escuda en una interpretación "muy particular" cuando aborda la Ley de Costas. "No todo lo que está en dominio público marítimo-terrestre es responsabilidad del Ministerio", dijo Muñoz. Entre las competencias de Costas, apuntó, no está que tenga que asumir los problemas medioambientales, como la mortandad de peces por el cierre de un río y su bajo caudal.

El representante del Ejecutivo aseguró que el problema del río Guadiaro no es de índole litoral, costero ni de sus dinámicas sobre el que tenga que actuar el Ministerio a través de Costas. Cuando Costas ha intervenido, agregó, ha sido para la extracción de arena dentro de las actuaciones contempladas entre las obras de interés general del Estado que están recogidas en el artículo 111 de la Ley de Costas, empleándose esa arena para rehabilitar las playas de San Roque.

Muñoz demandó celeridad a la Junta para intervenir "dada su aparente máxima diligencia para exigir a los demás lo que ella no hace".