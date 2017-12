¿Gibraltar, español? No, andaluz

¿gibraltar, español? No, señor: Gibraltar, andaluz. Y Ceuta y Melilla, también. Y Murcia, el Rif y el Algarve. Puestos a pedir, que no quede. Por si no era suficiente con el Brexit y la histórica reivindicación de España sobre la soberanía del Peñón, si no había ya demasiadas consultas, elecciones reales o imaginadas y votaciones para cualquier cosa, ahora se plantea otro reférendum con el Estrecho como telón de fondo. O mejor dicho, tres. Los autores de la idea son los integrantes de la Asamblea Nacional Andaluza (ANA), un movimiento que pretende impulsar la independencia de Andalucía, al estilo Catalán, de enorme éxito como se sabe.

"Planteamos y solicitamos a las autoridades andaluzas, españolas e inglesas la celebración de un referendo no vinculante para conocer la posición de los habitantes de cada una de las tres ciudades (Gibraltar, Ceuta y Melilla), sobre la posibilidad de integrarse nuevamente en Andalucía, que así recuperaría la integridad del territorio andaluz en su flanco sur", explica la ANA en un comunicado en el que intenta dar contenido a sus reivindicaciones aunque sea a costa de darle una patada a los libros de historia. "En Asamblea Nacional Andaluza hemos comprobado que las ciudades de Ceuta, Melilla y Gibraltar, son parte integrante del territorio andaluz, desde hace siglos", explica este colectivo liderado por el malagueño Pedro Ignacio Altamirano, el Puigemont de Málaga, un escritor, poeta, dramaturgo, pintor y especialista en la obra musical de Federico Garcia Lorca que tras el hundimiento y desaparición del mapa político del histórico Partido Andalucista, creó Somos Andaluces, una formación independentista, y la ANA, para dar el salto a la sociedad civil. A principios de diciembre, este colectivo anunció que había constituido el Gobierno Virtual de la República de Andalucía. Alguien pidió que les descontectaran el wifi. Pues eso.