La Fundación Cepsa dotará con 400.000 euros a 39 proyectos

La Fundación Cepsa dotará con 398.080 euros a los 39 nuevos proyectos, de diferentes entidades de España, Portugal, Colombia y Brasil, ganadores de sus Premios al Valor Social. Los proyectos seleccionados han sido elegidos entre las 353 propuestas presentadas en Huelva, Madrid, Canarias, Campo de Gibraltar, Portugal, Colombia y Brasil, entornos en los que Cepsa desarrolla una actividad relevante. Estos premios han mantenido su gestión local, lo que ha permitido a los jurados elegir a los ganadores teniendo en cuenta las necesidades sociales de cada zona.

La directora general de la Fundación Cepsa, Teresa Mañueco, se mostró satisfecha por ''promover estos premios, que suman ya doce años de contribución directa a la sociedad'', declaró.

Además, añadió que estos premios ''se han convertido en un referente para el tejido asociativo, no solo por su dotación económica sino por lo que suponen de reconocimiento a la labor social de los proyectos que desarrollan y la visibilidad que se les concede''. Estos galardones han ayudado a colectivos como familias desfavorecidas, menores, tercera edad, inmigrantes, personas con discapacidad o drogodependientes. Según informó la compañía, esta convocatoria ha premiado durante toda su trayectoria a 234 proyectos de entre más de 2.500 participantes.

Los ganadores de esta edición han sido las asociaciones Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer, Padres y Protectores de personas con discapacidad intelectual, Virgen del Carmen, Huelva Acoge, Asociación Onubense para la normalización educativa, social y laboral (AONES) y la Fundación Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre' en Huelva; las fundaciones Secretariado Gitano, Banco de Alimentos de Madrid, Anar y Deporte y Desafío, en Madrid; las asociaciones Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Algeciras (APADIS), Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Andalucía, Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, Familiares de Enfermos de Alzheimer y Senil de La Línea, Familiares y Personas con Enfermedad Mental y la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, en Campo de Gibraltar; las asociaciones Salud Mental, ATELSAM, Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asociación de Sordociegos de España, Fundación ADSIS, Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística y AFES Salud Mental, en Canarias; la Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, el Conselho Português para os Refugiados, la Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense y la Associação QE, en Portugal; las fundaciones El alma no tiene Color, Amigos del Mar, Libérate, Laudes Infantis, Batuta y la Fundación Juan Ciudad, en Colombia; y el Instituto de Cegos Da Bahia, el Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, la Associação de Amigos do Autista y la Associação Centro de Ação Comunitária e Filantrópica Zilda Aranha, en Brasil.

Por otro lado, se han elegido los proyectos ganadores del Premio Especial del Empleado, que han sido para la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife, la Corporación Red de Promotoras Empresariales y Microfinancieras de Colombia, y la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, del centro de Huelva.

En el Campo de Gibraltar, el acto de entrega a los premiados se ha celebrado esta misma semana en el municipio de San Roque. La convocatoria contó con la presencia de miembros de los colectivos premiados, el director de Refinería, Miguel Pérez de la Blanca, y representantes políticos.