Frente común de cuatro alcaldes para reclamar las medidas 'antibrexit'

Cuatro municipios del Campo de Gibraltar han decidido abrir un frente común para reivindicar que la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar pase a la acción y "lidere medidas para paliar los efectos del Brexit y la falta de inversiones del Gobierno central en la comarca en materia de infraestructuras". Con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en la mano, los alcaldes de Los Barrios, La Línea, Castellar y Jimena no solo ponen el acento en las inversiones que faltan, sino que también reclaman participar en las negociaciones sobre la salida de Reino Unido (y por tanto Gibraltar) de la UE y plantean organizar una concentración pública para reivindicar actuaciones en el Campo de Gibraltar.

En octubre del pasado año, los alcaldes de la comarca y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar entregaron al entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, un documento en el que recogían las medidas que consideraban necesario adoptar para contrarrestar los efectos que el Brexit, o más bien el Gibrexit, pudiera tener sobre el Campo de Gibraltar, además de para lograr un impulso definitivo a una zona con una elevada tasa de paro. Pero desde entonces, aseguran, no han tenido respuesta. Hace dos días, el PP anunciaba que el actual ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recibiría a los regidores campogibraltareños para analizar la marcha de las propuestas presentadas.

Los regidores se movilizan tras conocer la falta de inversión prevista en los PGE

No obstante, los cuatro regidores de municipios no gobernados por PSOE o PP han rubricado un escrito enviado al presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández. Juan Franco (La Línea), Jorge Romero (Los Barrios), Juan Casanova (Castellar) y Francisco Gómez (Jimena) recuerdan en él el dossier entregado al Ministerio con peticiones como "una apuesta decidida por la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla o medidas de beneficios fiscales en el Campo de Gibraltar, que faciliten la implantación de empresas que generen empleo y actividad económica". Sin embargo, señalan, en el borrador de Ley de Presupuestos Generales para 2017 hemos podido comprobar como "no se materializan ninguna de las necesidades que esta comarca tiene para afrontar cualquier escenario que las vicisitudes políticas de actualidad pueden llegar a provocar. Mientras tanto, se genera mayor incertidumbre sobre el futuro de nuestra comarca y los miles de habitantes que residimos en ella y a los cuales debemos el ímpetu y el compromiso en el desempeño del cargo que ostentamos".

Ante esa circunstancia, los regidores piden la convocatoria urgente del Consejo de Alcaldes para, en primer lugar, "reclamar la participación activa de los alcaldes del Campo de Gibraltar en las negociaciones que con ocasión del Brexit se vayan a realizar y que alterarán la relación entre la comarca del Campo de Gibraltar y Gibraltar". También reivindican la ejecución urgente de las medidas planteadas por el Consejo de Alcaldes al Gobierno del Estado en la comisión ministerial celebrada en el Campo de Gibraltar el 18 de octubre de 2016" y que se materialicen en la Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio de 2017".

Pero además, los regidores quieren implicar a la sociedad campogibraltareña en la batalla y plantean el "inicio de una campaña de concienciación social que dé a conocer las singularidades del Campo de Gibraltar y promueva la suma de apoyos a las medidas propuestas por el Consejo de Alcaldes para contrarrestar los posibles efectos negativos que puede provocar el Brexit en la comarca y los ciudadanos que residimos en ella". Para ello, señalan, se podría realizar "una concentración pública que demuestre el interés de todos los sectores sociales de nuestra comarca en nuestro futuro más inmediato".

Por otra parte, los firmantes de la carta animan a los alcaldes de PSOE y PP a sumarse a esta propuesta. ¿Por qué no los han incluido desde el primer momento? Porque, alegan, los alcaldes de Tarifa, San Roque y Algeciras pertenecen "a partidos políticos que gobiernan o han gobernado el Estado español", por lo que no se les ha invitado para evitar "cualquier interpretación partidista". "La elaboración de este documento solo pretende hacer primar el interés público por encima de cualquier otro, incluido el político", remarcan. No obstante, aseguran, "deseamos y estamos convencidos de que verán con buenos ojos esta iniciativa y se sumarán a la misma".