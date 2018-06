Franco espera que Borrell agilice las medidas para paliar el Brexit

El alcalde de La Línea, Juan Franco, confía en que el cambio de Gobierno y la designación de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores supongan un revulsivo para que La Línea pueda contar con medidas para paliar los efectos del Brexit.

"Espero algo. Dentro de tres semanas se cumplirán dos años del referéndum y con el anterior Gobierno, con respecto al Brexit, no hemos recibido nada. Me llama la atención que algunos responsables políticos digan que es una pena que se haya cambiado el Gobierno justo ahora que estaban las medidas para llevarse a cabo. Tiempo han tenido, y si no se han llevado a cabo antes es porque no ha habido voluntad política y esto ha sido un problema secundario en la agenda del ministerio", señaló.

El alcalde linense lamenta que el PP no haya actuado al respecto en dos años

El alcalde indicó ayer que remitirá a la mayor brevedad posible una carta a Borrell para solicitarle ayuda, haciéndole especial hincapié en las consecuencias que puede tener en la ciudad la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Juan Franco considera que el PSOE está perfectamente informado sobre la situación de La Línea y de los trabajadores españoles en Gibraltar. "Por lo tanto, espero una respuesta inmediata, máxime teniendo la coincidencia de colores en la Junta y en el Gobierno central. El momento para que la ciudad reciba ayudas coordinadas por parte de ambas administraciones es ahora", dijo.

Juan Franco se congratuló de que la cuestión de Gibraltar haya formado parte de la agenda del nuevo presidente, Pedro Sánchez, que ya ha dialogado con la primera ministra británica, Theresa May.