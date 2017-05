Fomento garantiza el tren en 2020 pero no concreta el presupuesto

Las obras del tramo Algeciras-Almoraima se retomarán en breve y la renovación completa de la línea Algeciras-Bobadilla será una realidad en 2020. Ese fue el compromiso que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, transmitió ayer a los empresarios del Campo de Gibraltar en la reunión prevista para hablar de la situación de la reivindicada conexión por ferrocarril. La información no era nueva: en las últimas semanas había sido anunciada por el PP en distintos foros, pero ayer la ratificaba el máximo responsable de Fomento. A partir de ahí los asistentes a la reunión no pudieron arrancar ni un ápice más de concreción a De la Serna; el encuentro acabó sin un cronograma para las obras y sin definir la partida que se incluirá en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Poco nuevo por tanto se extrajo del encuentro entre los representantes del Ministerio, del PP y de los empresarios. La sensación generalizada a la salida de la cita de más de dos horas era de satisfacción a medias. Por un lado, la ratificación por parte del propio ministro de que la intención del Gobierno es que este proyecto clave para el puerto de Algeciras y empresas de la comarca esté finalizado en el plazo comprometido ante la Unión Europea, el año 2020. El tramo interior del Corredor Mediterráneo es prioritario, ratificó el ministro. Por otro, no consiguieron arrancar un aumento de la partida destinada a la obra en 2017 (20,2 millones), pero tampoco una cantidad concreta para los próximos presupuestos. La respuesta del Ministerio no se apartó de lo expresado anteriormente: se ha incluido en las cuentas de este año la cantidad que se calcula que podrá ser ejecutada y para futuros presupuestos se irán incluyendo partidas conforme estén avanzados los proyectos. ¿Cuándo y cuánto será eso? No se puede determinar aún.

La única fecha próxima de obra que se puso sobre la mesa fue la cercana reactivación de las actuaciones en el tramo Algeciras-Almoraima, adjudicadas pero paralizadas después de que la empresa presentase un modificado. En las próximas semanas representantes de Adif acudirán a Algeciras a cumplimentar los últimos trámites para que puedan reiniciarse las obras.

A partir de ahí empiezan las incógnitas. La Algeciras-Bobadilla (176 kilómetros) está subdividida en tres tramos: Bobadilla-Ronda, Ronda-San Pablo y San Pablo-Algeciras. El único tramo en el que se ha ejecutado la renovación de vía e infraestructura es el central; el último es el que se trata de reactivar ahora. Pero del primero, de 65 kilómetros de longitud y el más costoso (860 millones de un total de 1.300), no hay novedades. De hecho, los empresarios convocados demandaron ayer detalles al respecto.

Pero estos no llegarán hasta que no se produzcan las reuniones de seguimiento que el Ministerio se ha comprometido a mantener con ellos. Los asistentes a la reunión reclamaron tener información de primera mano de los técnicos de Adif sobre la marcha de las obras y Fomento se comprometió a darla periódicamente; en esas reuniones facilitará el cronograma detallado que ayer se echó en falta.

Al encuentro celebrado ayer en Madrid, apenas diez días antes de la manifestación convocada en Algeciras para reclamar fondos para el tren, acudieron por la parte empresarial el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy; el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas; el consejero delegado de TTI Algeciras, Alonso Luque; el director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de APM Terminals, Javier Sáez (también en representación de la AGI); y el presidente del Grupo Alonso, Jorge Alonso. Por la parte política, además del ministro, estuvieron el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar; el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández; y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que había impulsado la reunión.

Landaluce destacó que "el ministro tanto en sede parlamentaria como ante los empresarios ha insistido en que es una obra prioritaria para el Gobierno de Mariano Rajoy con el horizonte 2020 para cumplir con el objetivo de tener modernizada la vía Algeciras-Bobadilla que nos conectará, no solo con Madrid, sino con el centro de Europa".

Además, resaltó, las inversiones no sólo contemplan mejorar las infraestructuras sino también dotar de instalaciones más seguras que aumenten su fiabilidad. De hecho, señaló, el ministro ha afirmado que "capacidad, fiabilidad y menor tiempo de movimiento en las mercancías, es lo que se va a dar al sector porque se considera fundamental. Si hubiera forma de aumentar el presupuesto, que pudiera ser ejecutable, se habría hecho, pero no hay proyectos en fase de ejecución para poder licitar. El sector debe tener garantías de que se pondrán todas las partidas para poder conseguir los proyectos necesarios para el 2020".

El presidente de la CEC salió de la reunión con la sensación de que "hemos dado otro apretón a la tuerca". Sánchez Rojas destacó que los empresarios han podido transmitir al Ministerio "la presión social y económica por esta infraestructura", necesaria para el futuro de la comarca, pero también "para la provincia y para Andalucía". En ese punto, el discurso de los allí representados fue unánime: la vía de altas prestaciones es imprescindible para el primer puerto y el segundo polo industrial del país.

Carlos Fenoy reclamó que "se aceleren, de forma paralela a estos trabajos, los proyectos previstos a corto plazo relacionados con licitaciones para la redacción de proyectos o estudios ambientales que sean posibles y precisos con el objetivo de avanzar en la finalización de estas obras". El presidente de la Cámara se reunió también con representantes de Ciudadanos para reclamar su apoyo en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Fuera de la reunión, el diputado socialista Salvador de la Encina criticó que "lo tratado en dicha reunión ya se conocía a través de la comparecencia del secretario de Estado de Infraestructura y del propio presidente de Puertos del Estado en cuanto al inicio dentro de dos meses de las obras en el tramo Algeciras-Almoraima, no aportándose absolutamente nada nuevo que no haga pensar que el único objetivo de esta reunión ha sido tapar la manifestación prevista para el día 18, despreciando a la ciudadanía y a las instituciones convocantes".