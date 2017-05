Fomento considera "en ejecución" la vía de tren Algeciras-Almoraima

La actuación de renovación de la vía ferroviaria Algeciras-Almoraima, uno de los tramos que componen la ansiada reforma de la Algeciras-Bobadilla, está "en ejecución" según el Ministerio de Fomento. Así la califica el departamento de Íñigo de la Serna en un comunicado de prensa remitido a los medios explicando el grado de desarrollo del Corredor Mediterráneo. Una nota que obvia que esa línea está paralizada prácticamente desde su adjudicación en 2015, al solicitar su adjudicataria un modificado del coste del proyecto que no fue aceptado por el Gobierno por superar el 10%.

El proyecto de la Algeciras-Bobadilla está dividido en tres tramos: Antequera-Ronda (en fase de proyecto), Ronda-San Pablo (con obras ejecutadas) y Almoraima-Algeciras. Este último tramo cuenta con tres subtramos, dos de los cuales fueron adjudicados en 2015 a las empresas constructoras Dragados y Tecsa. Meses más tarde llegaría la adjudicación del balasto para esta obra. No obstante, ésta quedaría paralizada al reclamar las empresas una ampliación del presupuesto del 10% y hace unas semanas Fomento lograba desatascar la situación, tras plantear incluso la resolución del contrato y una retirada de la calificación a las constructoras para poder ser adjudicatarias de proyectos de obra pública.

El propio subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, esperaba ver reactivada en las próximas semanas las obras de este tramo de una conexión ferroviaria fundamental para el puerto de Algeciras, incluida por la UE como prioritaria en dos de sus corredores transeuropeos de transporte. Pero el Ministerio vendía la obra como activa en un comunicado: "Entre Antequera y Algeciras también se están realizando actuaciones, concretamente existen trabajos en ejecución en el entorno de San Roque Mercancías y el tramo Almoraima Algeciras".

En esa nota, el Ministerio "reafirma su compromiso para impulsar los trabajos del Corredor Mediterráneo, un proyecto prioritario para el Ejecutivo que cuenta con todos los recursos financieros necesarios para poder hacer frente a los compromisos adquiridos".

Según Fomento, el objetivo es finalizar las obras en curso. En este sentido, asegura, "se ha hecho un importante esfuerzo desde el inicio de la legislatura para impulsar este proyecto ferroviario en base a un ejercicio de realismo". Ese ejercicio de realismo presupuestario se refleja en una partida de 715 millones de euros para el Corredor en las cuentas de 2017, de los que solo 20,2 millones (un 2,8%) se dedicarán a la Algeciras-Bobadilla. En términos plurianuales, con el documento presupuestario de 2017 en la mano, tampoco mejora la situación: de los 3.122 millones previstos para todo el Corredor, solo 148 (4,74%) son para la conexión ferroviaria campogibraltareña. Aunque esta cifra, afirma Fomento, crecerá conforme se vaya avanzando en los proyectos con el objetivo de que la vía esté en funcionamiento en el año 2020.

El comunicado de Fomento llegaba en respuesta a las críticas formuladas el día antes por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien de la mano de las grandes industrias del Campo de Gibraltar reclamaba la ejecución "urgente" de esta obra. Ayer mismo, la Junta volvía a pronunciarse al respecto, esta vez desde el Parlamento andaluz y a través del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien exigía al Gobierno central que aplique y cumpla la prioridad que ha determinado la UE para la ejecución de los corredores ferroviarios y "no desoiga esta solicitud para destinar las inversiones públicas necesarias del Estado para posibilitar que los sectores productivos de Andalucía desplieguen todo su potencial". Incluso acusó al Gobierno de "perjudicar y maltratar reiterada y deliberadamente" los intereses de Andalucía con las inversiones de los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo.

López se pronunció en una comparecencia en el Pleno sobre el retraso de las inversiones en los corredores, solicitada a petición propia y a propuesta de los grupos socialista y Podemos. "La prioridad que le ha concedido la propia Comisión Europea al Puerto de Algeciras y a la comarca del Campo de Gibraltar al constituirlo como vértice de dos corredores no ha tenido respuesta por parte del Gobierno, que no ejecuta las inversiones necesarias y mantiene la línea en un estado decimonónico, lastrando la competitividad de Andalucía", remarcó. Además, cuestionó la fecha establecida de 2020 cuando no existen todavía ni proyectos redactados y recordó que el Ejecutivo había excluido esta obra del mecanismo Conectar Europa en las dos últimas convocatorias. Ciudadanos, Podemos e IU secundaron su reivindicación.

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Félix Romero lamentó (en declaraciones recogidas por Europa Press) que desde el PSOE-A son especialistas en "no ver la viga en el ojo propio, pero sí la miga en el ajeno" y aseguró que el "inmerecido retraso" que sufre la comunidad "solo tiene un responsable: el PSOE-A".