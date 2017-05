A pesar de vivir en el pueblo sevillano de Guillena, Felipa Correa lleva fatal tener un hijo en el despacho de Alcaldía. "A mí no me gusta. Los políticos están muy criticados y me da miedo. Yo le digo, Juan, no me cuentes nada que yo no quiero que seas alcalde", explica Felipa, de 80 años, y viuda desde hace 24. Al tercero de los seis hijos de Felipa y Antonio Casanova la voluntad de entrar en política le llegó tarde. Estudió en su pueblo natal e hizo la secundaria en el instituto Tartessos de Camas. Tras licenciarse como pedagogo en la Universidad de Sevilla, llegó a La Línea en 1990 de la mano de su pareja y allí empezó su trayectoria laboral, primero con un gabinete y luego en la Universidad de Cádiz, donde ejercía de profesor cuando ocupó la Alcaldía de Castellar. "Es el único de mis hijos que se interesó por la política", explica Felipa. Esta mujer vital, con una agenda diaria llena de actividades, define a su hijo como una persona muy trabajadora. "Cuando quiere una cosa, la persigue cueste lo que le cueste", explica. Casanova, de 51 años, vivió en el seno de una familia humilde y muy emprendedora. Tuvieron un supermercado, un camión propio y hasta un restaurante en el pueblo sevillano de Las Pajanosas. "Cuando estaba en el instituto teníamos el supermercado y si llegaba y la comida o la mesa aún estaba por poner se metía en la cocina y lo disponía todo para nosotros y para los cuatro hermanos que ya tenía".