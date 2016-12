¿Felices? compras navideñas

Colas en el aparcamiento, colas en las cajas y colas en la sección de empaquetado. Esta es la tónica de estos días en las tiendas y grandes centros comerciales. Uno de los lugares donde más público se concentra en estas fechas es el Parque Empresarial Palmones, donde se reúne la mayoría de grandes superficies ubicadas en el Campo de Gibraltar.

La ecuación es sencilla. A más gente, más seguridad. Ésta es la razón por la que el Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de Los Barrios vuelca todo su trabajo preventivo en el parque comercial durante los meses de diciembre y enero.

"Este dispositivo especial tiene un carácter preventivo y disuasorio. El objetivo es potenciar la seguridad ciudadana y proteger de forma muy concreta las zonas de ocio y comercio que tenemos en el municipio", explica Daniel Rodríguez, agente del GOAP barreño.

El dispositivo incluye, por ejemplo, la realización de controles de tráfico, que se llevan a cabo en numerosos puntos y por un breve espacio de tiempo para no colapsar el tráfico, ya de por sí saturado. "En los controles que hacemos en plena calle somos muy selectivos, respetuosos y cuidadosos. La experiencia nos dice qué personas pueden ser susceptibles de cometer algún hecho delictivo", explica el policía.

A los controles se suman las patrullas que se realizan a pie en el exterior y el interior de los centros comerciales, además de los barridos que se llevan a cabo en los aparcamientos del exterior al fin de evitar los robos. "Quienes se dedican a esto se amparan en la masificación de personas para conseguir sus objetivos, y aquí pueden ser víctimas tanto clientes como establecimientos. Nuestra finalidad es muy concreta: incrementar la seguridad realizando una vigilancia de alta visibilidad buscando detectar movimientos sospechosos y crear un clima de inseguridad en los delincuentes. Con ello reducimos la comisión de hechos delictivos", añade Rodríguez.

La Policía recuerda que la alerta por riesgo antiterrorista sigue en el nivel IV, lo que obliga a extremar las medidas de autoprotección. Por este motivo, los agentes tienen que estar preparados para el uso de técnicas y tácticas de intervención policial.

"Nuestro éxito es que no se produzcan hechos delictivos, que no lleguen a cometerse", argumenta Daniel Rodríguez.

Los delitos más comunes en estas fechas son el robo -cuando existe violencia, intimidación o fuerza en las cosas- y el hurto, que se produce cuando alguien se lleva algo sin que la otra parte se entere. El robo siempre es un delito, de mayor o menor gravedad; pero en el caso del hurto, si éste no supera los 400 euros, se considera un delito leve.

Los delincuentes conocen esta regulación y saben que el delito leve no conlleva detención a no ser que no tenga domicilio conocido o no de la fianza suficiente. Por tanto, este tipo de hurtos suelen acabar en un traslado de los hechos a la sede judicial.

"Los delitos más típicos de estas fiestas son los hurtos de carteras o bolsos a los consumidores y a los establecimientos. Los robos se concentran en los vehículos. Rompen el cristal o fuerzan la cerradura para sustraer algo del interior. Por eso insistimos tanto en que no se deje nada a la vista en el interior de los coches", detalla el policía, quien aconseja no desconfiar de las "ayudas", prestar cuidado con las aglomeracdiones, y tener siempre a la vista los objetos de mayor valor.