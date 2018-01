Fegadi ayuda a 78 mujeres con discapacidad a encontrar trabajo

Fegadi Concemfe ha desarrollado un curso de inserción laboral para mujeres con discapacidad que ha beneficiado a 78 personas en toda la provincia, según el balance aportado por la entidad del Programa de empoderamiento y activación para el empleo que la entidad, con una de sus sedes en La Línea, ha desarrollado gracias al convenio establecido entre la Obra Social La Caixa y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).

El programa se ha basado en una metodología de intervención individual y grupal, centrado en las preferencias de las mujeres con discapacidad participantes que permite hacer un seguimiento personalizado y adecuado a sus necesidades. En el conjunto de la provincia se han realizado con 44 mujeres con discapacidad itinerarios personalizados de inserción social y laboral y seguimiento a nivel individual. Otras 23 mujeres han participado en sesiones grupales de empoderamiento y 21 han sido beneficiarias de sesiones grupales de habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica. Asimismo y como resultado de su participación en el programa, 26 mujeres con discapacidad han encontrado empleo a lo largo del año 2017.

El trabajo coordinado con Incorpora, el programa de inserción laboral de la Obra Social La Caixa, en el que también colabora Cocemfe, ha facilitado la orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del programa en búsqueda activa de empleo.

En Cádiz se han llevado a cabo dos acciones de formación y sensibilización en materia género y discapacidad enfocadas en la centralidad del trabajo como perspectiva fundamental para el empoderamiento e independencia de la mujer con discapacidad.

"El programa me ha ayudado a darme cuenta de la importancia que yo tengo dentro de la sociedad en general y en mi familia en particular. Muchas veces por el hecho de ser mujer asumimos que nuestro papel es el de cuidadora -hijos, padres dependientes, hogar- y que todo lo demás no importa porque eso es lo realmente importante. Pero lo que sí que importa es el quererme yo, el sentirme bien y feliz con lo que estoy haciendo para así también hacer felices a los demás y que no por ser mujer tengo que asumir este papel. Me parece importante este proyecto porque te ayuda a abrir los ojos, a veces es necesario que alguien te ayude a ver que hay otra realidad", valoró Ana Seoane García, una de las participantes en el programa de Fegadi durante 2017.