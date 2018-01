Fapacsa arremete contra la APBA por su nula implicación en la ciudad

La federación vecinal algecireña Fapacsa criticó ayer a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) por no compatibilizar el crecimiento portuario y económico con el Medio Ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Lo hizo después de que haya puesto en marcha varios proyectos que, a juicio del Ayuntamiento, "ahondan en la coordinación Puerto-Ciudad", como el arreglo de la Plaza San Hiscio y del acceso central. "Un Puerto que ha sustraído a la ciudad su frente litoral -manifiesta Fapacsa- que contamina el aire con los olores y los gases procedentes de buques y depósitos, que se aísla de la ciudad mediante una barrera, que contamina sus aguas y sus playas, que acaba con toda vida vegetal y animal de los fondos marinos, que inunda la ciudad con ruidos las 24 horas del día, que ha destrozado el paisaje, que ha destrozado el atractivo turístico, que nunca ha contado con los ciudadanos para nada y que, a pesar de obtener sustanciosos beneficios, prácticamente no ha repercutido nada en la ciudad, nuestro consistorio considera que se profundiza en la relación Puerto-Ciudad".

Fapacsa entiende que la relación Puerto-Ciudad en Algeciras no es que no sea buena, es que prácticamente no existe. Los ciudadanos no han sido tenidos en cuenta absolutamente para nada en aquellas decisiones que afectan al medio ambiente y a la calidad de vida de los mismos, tal como recomiendan las Directivas Europeas, y después de muchos años de actividad portuaria y de padecer la carencia de una Planificación global de toda la bahía por parte de la APBA, poco o nada se ha avanzado en la integración Puerto-Ciudad.

La federación criticó también a Landaluce por no trasladar a Morón las peocupaciones vecinales acerca del "del Plan Director de Infraestructuras y los informes en los que trabaja el Puerto para llevar a efecto los rellenos".

Fapacsa pide a la APBA que tome ejemplo de puertos como Gijón, Helsinki, Estocolmo, Génova, Amberes, Koper, Cartagena, Huelva, Valencia, Dublín, Bremenport, Melilla, Santander o Málaga. Todos ellos han sido premiados o nominados a los premios de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO): "Integración social de los puertos", destacando en 2017 el Puerto de Valencia declarado "Referente Europeo de la integración Puerto-Ciudad".