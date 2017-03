El parque del Estrecho respalda el proyecto hostelero en Valdevaqueros

La Junta Rectora del parque natural del Estrecho respaldó ayer el proyecto hostelero y de ocio en una finca anexa a la zona conocida como Casa de Porros, en Valdevaqueros. La propuesta fue avalada por 16 votos favorables, entre ellos la dirección del propio parque, el Ayuntamiento de Tarifa, la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz (UCA). Hubo cuatro votos en contra de los grupos ecologistas: Agaden y Ecologistas en Acción, el grupo Podemos, y el sindicato CCOO.

La iniciativa presentada por la empresa Varadero Xada (ver infográfico), fue largamente debatida en la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, un trámite necesario antes de su aprobación definitiva. Será el Ayuntamiento en una junta de gobierno -ni siquiera tendrá que pasar por Pleno- el que una vez cuente con el informe de evaluación ambiental realizada por la propia administración, y otros informes sectoriales le dé luz verde a la empresa para iniciar su actuación.

El paso por el parque es un trámite más antes de su aprobación por el Ayuntamiento

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, explicó que es una licencia como cualquier otra y su paso por la Junta Rectora es un trámite más. Añadió que el proyecto sigue su curso, a la espera de los informes del Consorcio de Bomberos, Sanidad y el informe de calificación ambiental, que a buen seguro será positivo, como lo es el de Costas y los de la Junta de Andalucía.

Durante la sesión, en la que hubo bastantes discrepancias, los ecologistas solicitaron que el proyecto se paralizase hasta que se realice un plan global de ordenación de esta zona, desde Tarifa hasta Bolonia. Anunciaron que denunciarán ante la Unión Europea esta actuación por incumplimiento de la directiva Hábitat, en la que se incluye el parque de El Estrecho, declarado Zona de Especial Conservación (ZEC). El delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña, y la directora del parque, María Eugenia San Emeterio, expusieron los informes solicitados por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, Medio Ambiente y Cultura, ambos con el visto bueno. La Consejería de Medio Ambiente considera que no es necesario un informe de Evaluación Ambiental como habían solicitado los ecologistas. A pesar de ello, se elabora un informe porque está en una zona de servidumbre, que no marítima terrestre. El documento es favorable porque se trata de una actuación reversible y desmontable, no existen obras permanentes, además supondrá la reordenación de una zona que en verano es especialmente caótica, con el estacionamiento de 800-1.000 caravanas.

En cuanto a la construcción del establecimiento hostelero, se contempla un aula para actividades medioambientales y otra zona náutica con mínimas infraestructuras. Con respecto a los 400 aparcamientos, se asegura que la zona está fuera de toda protección ambiental y "sólo se va a compactar arena", en su mayor parte. En una zona más pequeña se incluirá zahorra.

El informe en definitiva, da el visto bueno al proyecto porque no supone ninguna actividad peligrosa para el entorno.

El de Cultura también es favorable. Desde la Junta se indicó que es positivo para el yacimiento Mellaria, que se encuentra junto a la parcela.

El proyecto lleva asociado el cuidado de las tumbas afloradas, que si bien no tienen valor, no sufrirán impacto. Sí existe una tumba con valor arqueólogico y el proyecto lo pone en valor, con señalización.

En definitiva, se trata de actividades compatibles con medio ambiente y relacionadas con el mar que no son agresivas, según Medio Ambiente.

Desde la Junta también se expuso que asociaciones de vecinos y camping de la zona consultadas también están a favor de este del proyecto, que garantizará la ordenación de la zona tras el caos de cada verano que se ha vuelto incontrolable.