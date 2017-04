La Estación sufre más cortes de luz pese a las mejoras realizadas

El Ayuntamiento de San Roque informó ayer que la barriada de la Estación de San Roque sufrió el domingo varios cortes de suministro eléctrico, uno de ellos de más de 40 minutos, menos de un mes después de que Endesa asegurara que estos apagones iban a cesar gracias a unas mejoras en la red de distribución.

El teniente de alcalde delegado de la zona interior, Juan Manuel Ordóñez, ha enviado sendos escritos a la compañía eléctrica y a la Junta de Andalucía pidiendo explicaciones y mostrando el profundo malestar de los vecinos y del consistorio.

"Hace justo un mes nos manifestábamos en la Estación para exigir el cese de los apagones, y pocos días más tarde se nos informaba de que no se iban a repetir porque se habían realizado nuevas conexiones y unos trabajos en la red aérea para evitar problemas con los nidos de cigüeñas. Sin embargo, comenzamos abril igual que terminamos febrero, con un domingo de pesadilla para los vecinos y comercios de la barriada. Cuando cortan la luz varias veces en el mismo día, y una de ellas hay que esperar más de 40 minutos a que vuelva la corriente, es normal que la gente proteste. Estamos esperando que Endesa ponga sobre la mesa algún argumento convincente, y sobre todo que se disculpe por las molestias, que compense los daños y haga lo posible porque esto no se repita", declaró el alcalde, Juan Carlos Ruiz.

El concejal hizo público el malestar que sienten los vecinos de la Estación ante la repetición de los apagones. "Creíamos que los problemas se habían resuelto, como aseguró Endesa, así que ahora no sabemos qué excusa van a poner sus responsables".

En su opinión, el problema va a ser que la red está muy deteriorada porque no se ha actualizado en demasiado tiempo. "Los trabajos que dicen que han llevado a cabo más parecen parches que otra cosa, porque ayer no había ni viento, ni lluvia ni creemos que llegara un ejército de cigüeñas a la barriada. Endesa cobra a los vecinos de la Estación por un servicio que luego no presta con la calidad que se merecen, y esto debe terminar de una vez",dijo.

Por último, manifestó su deseo de que la Junta de Andalucía abra un expediente sancionador a la compañía "porque parece que Endesa se está burlando de nosotros", concluyó Ordóñez.