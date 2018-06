Espérame en la Plaza Alta

"Me dijiste que me ibas a esperar y no me esperaste. Te dije que no podía venir ese día y no me esperaste". Una mujer regaña a un hombre mientras le agarra de la mano en plena Plaza Alta de Algeciras. Ambos sonríen, lo que denota cierto tono irónico en la discusión. Se diría que se trata de una suave pelea de novios si no fuera porque esos momentos requieren de una cierta soledad de la que nuestros protagonistasno disponen. Es más, se encuentran en medio de una nube de periodistas, curiosos y políticos. Además, basta con echar un ojo para reconocer en la mujer a la socialista Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz, y en el hombre al alcalde popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

García y Landaluce han quedado en la fuente de la Plaza Alta y ambos llegan al frente de una cohorte de miembros de sus partidos. Están ahí porque la Diputación, a través del Plan Invierte, ha financiado el arreglo de la emblemática fontana. La cuestión es que el alcalde la inauguró el pasado 22 de marzo en un día en la que la presidenta no podía venir a Algeciras. Y eso no le gustó un pelo, por lo que se ve.

Hay miradas entre los concejales populares y entre los cargos del PSOE de Algeciras. Allí está, sonriendo, Juan Lozano, que será rival de Landaluce en las urnas en menos de un año. Los socialistas llevan cuartillas de propaganda, pero no hace falta. Por la conversación de García y Landaluce ya se sabe que las elecciones han empezado. Al menos, aquí, en la Plaza Alta de Algeciras.

"Mira, el cartel del plan Invierte", le espeta Landaluce. "Sí, tu has puesto el cartel porque te regañé el otro día por teléfono", le contesta García, siempre con una sonrisa, como el alcalde, siempre en buen tono.

El Plan Invierte ha propiciado el desarrollo de trece actuaciones que han renovado viales y servicios urbanos de Algeciras. La inversión supera los 830.000 euros. Además de la fuente se han llevado a cabo obras en El Rinconcillo y Torrealmirante, en las calles San Luis, Isabel Pantoja o Saenz Laguna, en la glorieta de la avenida de Europa, así como en las avenidas Oceanía o Bellavista, en el Paseo Victoria Eugenia y en la barriada Pastores. La presidenta estuvo también en San Roque para renovar el convenio con la Coordinadora Alternativas, a la que identificó como ejemplo del dinamismo del Campo de Gibraltar.

El alcalde de Algeciras aprovechó la estancia de Irene García para entregarle un nuevo proyecto para ampliar las mejoras en la Plaza Alta, que incluye la rehabilitación de la balaustrada perimetral y otro relacionado con el museo de Paco de Lucía. Ambos, socialista y popular, resaltaron la importancia de colaborar en mejoras para la ciudad al margen del signo político de cada uno.

La cabeza de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y vicepresidente del ente provincial, emerge de repente entre los presentes: "Alcalde, ¿cuántas ranas ha pagado la Diputación?", pregunta una y otra vez. La respuesta de Landaluce no se oye entre tanta gente. Pero se oirá. Al fin y al cabo, esto no ha hecho más que empezar.