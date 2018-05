Escocia complica la salida de Reino Unido y Gibraltar de la UE

Los diputados del Partido Laborista, los Verdes y los Liberal Demócratas (93 en total) respaldaron la moción introducida por el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en esta región, con el argumento de que la ley británica restringirá los poderes de Holyrood, el Parlamento de Escocia. Los conservadores (30 votos) fueron la única formación que votó en contra y culpó al SNP, que lidera la ministra principal, Nicola Sturgeon, de no haber alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo británico de Theresa May sobre los poderes que volverán a las cámaras regionales, tras la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019.

Dastis afirma que el Gobierno aún trabaja en un plan para la comarca

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, insistió ayer en que el Gobierno central está trabajando en la elaboración de un plan interministerial "para tratar de aportar soluciones" que contribuyan al desarrollo de la zona del Campo de Gibraltar. En el transcurso de un desayuno informativo en Sevilla, Dastis afirmó que la situación de la comarca preocupa y "no satisface" el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que trabaja en un Plan interministerial que solucione, entre otros asuntos, "la diferencia inaceptable entre los niveles de rentas entre el campo de Gibraltar y el Peñón". Así, explicó que dicho plan tiene un foco particular en La Línea, "el que más directamente recibe el impacto por su cercanía con Gibraltar", y luego incluye medidas más generales para toda la comarca. "Confiamos en anunciar pronto una batería medidas para paliar la situación porque realmente son necesarias, somos conscientes", agregó el ministro antes de advertir que si Reino Unido y España no alcanzan un acuerdo antes de marzo del 2019, "el aeropuerto quedará fuera del cielo único europeo y los ciudadanos de Gibraltar no se beneficiarán de algunas ventajas y derechos que sí se aplican con el régimen actual". "Encaramos la negociación con espíritu constructivo y con voluntad de acuerdo, no conduce a nada encerrarse a ese acuerdo", explicó el ministro.