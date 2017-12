Entidades recreativas y culturales actuales (V)

La ciudad de La Línea ha sido muy prolífica a lo largo de su historia en cuanto a la creación de entidades sociales. Las que se recogen en este apartado han llegado a nuestros días y se mantienen activas.

El edificio era el más moderno y funcional de las entidades sociales de Andalucía

Unión deportiva linense

Continuamos con la historia del cambio de sede desde el local de la calle Real al paseo Fariñas, aún sin terminar. Pepe Gutiérrez Galindo, secretario de Manuel Gavira Sáez y socio de la Unión de siempre, se ofreció para mediar junto con Manolo Sánchez Jiménez (también empleado de Bodegas Gavira) para que nos arrendara por el tiempo que durara la obra el Mesón la Jerezana, que hacía tiempo se encontraba desocupado y cerrado, pero Manuel Gavira, socio de los más antiguos en aquella época y con un amor inmenso por la Unión Deportiva, pasaba por un mal trago. Su hijo Maxi estaba tan grave que falleció por aquella fecha.

Pepito Gutiérrez, Manolo Sánchez y Marcos marcharon con escasas esperanzas a entrevistarse con Manuel Gavira y éste, tratándose del problema tan enorme que se nos presentaba y a pesar del mal trago por el que estaba pasando, accedió a arrendárnoslo por una simbólica renta mensual hasta que finalizaran las obras de la nueva sede en la Plaza de Fariñas. Deseo enfatizar la labor de Pepe Gutiérrez y Manolo Sánchez, que saltando toda clase de obstáculos, incluso los sentimentales, aunque lo de la Unión también se trataba de otra clase de sentimiento, tuvieron el atrevimiento y habilidad para llevar a cabo este delicadísimo tema y además conseguir lo que se propusieron. ¡Gracias amigos!

Inmediatamente que se consolidó el arrendamiento de la Jerezana y Marcos y su Junta Directiva se pusieron manos a la obra; disponíamos de muy poco tiempo para limpiar, pintar (aquí quiero hacer otro alto para recordar que el edificio interior y exteriormente se pintó en poco más de veinticuatro horas continuas, gracias a la labor de Paco Castillo y su equipo de pintores, que por cierto no recuerdo si no quiso cobrar el trabajo, o si lo hizo, fue simbólicamente) y acondicionar aquel vetusto pero al final agradable local, pequeño, de dos plantas, pero incómodamente suficiente para albergar las ilusiones de todos los socios, a la espera de que nos terminaran la obra.

Hay un detalle que no quiero que se me olvide, y es el recuerdo que tengo de Pedro Earle Trilla (otro de los que más lucharon por nuestra Unión), trabajando en la Secretaría (que más parecía un zulo) de la Jerezana, con medio cuerpo desnudo (del calor que hacía, ya que la oficina estaba situada en la primera plata de edificio, cubierta por chapas de uralita) preparando carnés para los nuevos socios de feria de 1989. El cierre de la sede de la calle Real se produjo el día 30 de septiembre de 1988, de cuyo momento curiosamente también existe prueba gráfica.

Cuando empezó la demolición del edificio de la Cruz Roja, una vez el solar limpio, a la tertulia que hace tantos años formábamos, Rogelio Pérez, Marcos Trujillo, Juan Manuel Perea, Juan Núñez, y yo, con el apoyo de casi todos los socios allí presentes, se nos ocurrió, antes de proceder a la implantación de la cimentación del nuevo edificio, el celebrar una gran paella el sábado siguiente a la colocación de la primera piedra.

Rogelio Pérez sería el cocinero y los de su reunión y algunos más (Miguel Rocha, Diego Ruiz, Antonio Santiago (Toti), Paco Pérez, y quiero recordar un detalle de Paco Borrego (que por su trabajo no podía venir a ayudar), que envió a este equipo unas pocas de raciones de pescaíto frito para paliar el trabajo de los 'cocineros y barmans' y sus ayudantes mientras se preparaba y cocinaba la paella. Recuerdo que aquello fue épico en La Línea, se montaron sombrillas, algunos toldos y se celebró como se suelen celebrar los acontecimientos en la Unión Deportiva, (cómo sería la fiesta que organizamos que empezaron a volver socios, aquellos que no creían realizable el proyecto, de los que se habían marchado cuando lo de las 50.000 pesetas y volvimos a ser esta vez más de 1.300). Se comenzó sobre las nueve de la mañana, cuando fuimos a la plaza a hacer la compra y se terminó al final del día, cuando ya empezaba a oscurecer.

Se comenzó por fin la construcción del edificio y conforme iba creciendo la obra, creo que nadie, absolutamente nadie, ni nosotros mismos, nos creíamos el milagro que día a día se estaba produciendo, salir prácticamente de la nada (económicamente hablando) y ver surgir ese edificio que colmaba las aspiraciones de aquellos 600 socios que supimos resistir, aguantar y afrontar todas las dificultades con Marcos Trujillo y su equipo al frente. Recuerdo con mucha nostalgia como los socios, casi todos al caer la tarde casi a diario, solíamos visitar las obras para ver como iban; me acuerdo de mi padre (que no logró ver el edificio totalmente terminado), Adolfo Pérez, Julio Vega (que todas las semanas depositaba una primitiva a nombre de la Unión a ver si salía premiada y no tendríamos que estar pagando tanto tiempo), Juan Requena, Salvador Ruiz, Salvador Fernández, Enrique Rodoway, por citar algunos.

Al día siguiente, en sus casas y en la Unión de la Jerezana comentaban y contagiaban a sus familiares y demás socios de lo que se iba realizando; ayer terminaron los cimientos, hoy han hecho ya el replanteamiento de la primera planta, con el hueco para el ascensor y todo, ayer terminaron de levantar los muros de la primera planta, ya le han echado el techo a la planta principal, hoy han levantado un tabique para la construcción de la cocina del bar, ayer le echaron el techo a la segunda planta, hoy están regando las paredes con un producto antihumedad, ayer le echaron techo a la tercera planta, la azotea, hoy están forrando la fachada con unas piedras especialmente fabricadas para nosotros, y además se le ha puesto el escudo de la Unión hecho con la misma piedra. El suelo que se le está poniendo es de mármol… En fin, gozaban a diario con sus visitas a la obra y lo más importante es que a consecuencia de sus comentarios, el grupo iba creciendo a diario y a eso de las siete de la tarde desde la Jerezana hasta la nueva Unión, desfilaban una cantidad de personas que más parecía aquello una manifestación que lo que realmente representaba.

Se terminó la construcción ya, ahora había que amueblarlo y decorarlo. Se pensó que para la decoración de un edificio tan espléndido era necesario un profesional que conociera un poco de qué iría la utilización y disfrute del bloque, por lo que creo que fue acertadísima la ocurrencia de contratar a nuestro amigo Mariano Pérez Periañez para este trabajo, que con un gusto exquisito, práctico y funcional supo vestir lo que hoy podemos disfrutar.

La directiva inaugural de la nueva sede estaba compuesta por: presidente, Marcos Trujillo Mascarenhas; vicepresidente, José Zamora Farelo; secretario, Antonio García Calvo; tesorero, Pedro Duarte Vallecillo; contador, Eduardo Puertas Ramos; vocales, Manuel Díaz Gómez, Manuel Sánchez Jiménez, Manuel Puente García, Francisco Jiménez Sánchez, Juan Manuel Díaz Macías, Francisco Javier Sánchez Chico, Miguel Rocha González.

Por fin se acercaba la fecha de la inauguración, que se fijó para el 23 de diciembre de 1989, fiesta que fue celebrada en una nave que nos prestaron en la avenida de la Banqueta y preparada por Paco Borrego por encargo de la Junta Directiva. Si un escándalo fue la fiesta, imaginaos qué no sería cuando se abrieron las puertas de la nueva Unión y pudieron contemplar los socios la maravilla que se había conseguido. El edificio, considerado el más moderno y funcional de las entidades sociales de Andalucía, tenía en un principio dos plantas perfectamente equipadas. En la baja estaban (y están), la conserjería, el bar y el restaurante, aparte de un pequeño espacio dedicado al descanso de los socios. En la parte trasera existe un patio y los servicios. En la primera planta se ubican el salón de televisión, los servicios, los salones de juegos, el billar, el dominó y el salón de lectura. Años después de la apertura fue acondicionada la segunda planta, donde la Unión Deportiva ofrece un enorme salón de actos que ha sido escenario de muchos acontecimientos relacionados no sólo con la vida de la entidad, sino con la de muchas otras que han solicitado el uso de las instalaciones, desde cofradías y hermandades hasta exposiciones pictóricas.

Este salón ha albergado elecciones de reina, meriendas, cenas, fiestas, presentaciones de discos y carteles y hasta asambleas de la Balona. También arriba se encuentran los salones de tenis de mesa y de la juventud aparte de las oficinas de la entidad y la biblioteca, donde está el acceso al escenario del salón de actos. La azotea sirve de almacén aunque también se han celebrado fiestas. Desde ella puede contemplarse una maravillosa vista de los alrededores. Ahora venía quizás lo más duro, puesto que de cara al exterior, ya teníamos una nueva sede (en propiedad), pero a partir de su apertura, les tocaba a los presidentes actual y venideros hacer frente a los pagos mensuales en que nos habíamos hipotecados hasta el año dos mil y pico.

A la directiva presidida por Antonio Sánchez Olóndriz (Tony) le tocó regir los destinos de la entidad durante las celebraciones del 75 aniversario.

Hasta aquí, la historia de la Unión Deportiva Linense contada por nuestro querido amigo Rogelio Rodríguez Téllez, que abarca desde los inicios de la entidad, allá por los años 1922 hasta el 2004, en que Rogelio se presenta a las elecciones para presidente y las gana.

En marzo del año 2008, entra un nuevo presidente, Francisco Becerra Domínguez y en abril de 2012, le sustituye en el cargo don Alfonso García Crespo. Durante estos años ha continuado la actividad en la Unión Deportiva. A la finalización de este tomo de la Enciclopedia de La Línea (finales del año 2013), permanece al frente de la presidencia de la Unión Deportiva Linense Alfonso García Crespo. En octubre de 2014 Félix Alonso de Liévana es proclamado nuevo presidente.