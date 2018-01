Entidades recreativas y culturales actuales (VII)

La ciudad de La Línea ha sido muy prolífica a lo largo de su historia en cuanto a la creación de entidades sociales. Las que se recogen en este apartado han llegado a nuestros días y se mantienen activas.

Con casi 61 años, AFAL es la asociación fotográfica más antigua de Andalucía

asociación fotográfica artística linense (1957)

La idea de fundar en La Línea de la Concepción una sociedad de aficionados a la fotografía artística surgió en el seno de una peña de amigos que se conocían por el curcubitáceo nombre de La Calabaza, allá por el año 1956 y cuyos miembros formaban tertulia los domingos y días festivos en el popular y desaparecido café Anglo-Hispano, en la calle Real, para dar rienda suelta a sus gustos fotográficos.

Allí, en torno a una mesa de café, se discutía de todo y así, de forma espontánea a uno de los contertulios se le ocurrió la idea de crear una agrupación de aficionados a la fotografía y otras artes, pero no crean que todos los componentes de la tertulia eran profesionales, ni mucho menos, sólo una minoría poseían cámaras fotográficas y practicaban el arte de Daguerre, pues en su mayoría eran aficionados a la lectura, poesía, cine, etc.

Curioso, ¿verdad? En aquella misma mesa se le escribió a la veterana agrupación gallega Aficionados Ferrolanos a la Fotografía Artística (AFFA). A ellos les pidieron consejos y orientación en los procedimientos legales a seguir para la constitución y organización de una entidad similar en La Línea. Una vez recibida la correspondiente información, se formó una comisión coordinadora que se encargo de los trámites necesarios para constituir legalmente la nueva entidad AFAL, en febrero de 1957. En el mismo mes se convocó Asamblea General de Socios donde se nombró la primera Junta Directiva, que recayó en los siguientes señores. Presidente, Joaquín Traverso Camacho; vicepresidente, Manuel Pérez González; secretario, Francisco Tornay de Cózar; vicesecretario, Andrés Barriga Durán; tesorero-contador, Antonio Benavides Torres; vocal técnico, Francisco Ruiz López; vocal organizador, Luis Gutiérrez Morcillo, vocal artístico, Ernesto González Cano.

Teniendo como domicilio social provisional los locales de la Asociación de Pescadores Deportivos de Mar, en calle Calvo Sotelo, 44 (actual calle Clavel). Luego vinieron otras sedes, pero siempre dentro de otra entidad o sociedad, como el Círculo Mercantil, etc., hasta el día 6 de septiembre de 1970. En la actualidad, y tras muchas vicisitudes, en el año 2018 cumplimos la friolera de 61 años de vida, lo que nos convierte en la asociación fotográfica más antigua de Andalucía y una de las más veteranas de España. En todo este tiempo de funcionamiento ha contado con varias sedes; actualmente está en la calle Zaragoza número 15.

El día 6 de septiembre de 1970, la Agrupación Fotográfica Artística Linense (AFAL) inauguró un nuevo y magnífico domicilio social, sito en calle Zaragoza, número 15, ubicado en los locales de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Jerez. Con ello se terminó su peregrinaje, que durante algunos años se vio obligada a llevar, para no faltar a su compromiso de continuidad en la brecha del arte y la cultura de nuestra patria chica, y que con este nuevo hogar, que tan generosamente le ha brindado la Caja de Ahorros de Jerez, AFAL, que siempre se ha destacado por su tesón y activa vida cultural y artística, está enclavado en la Barriada de la Huerta Fava.

La Agrupación Fotográfica Artística Linense, que siempre lo dio todo en aras del arte y la cultura, y que ha avanzado siempre por sus propios medios y esfuerzos, recibió al fin el premio a sus desvelos y lucha por mantener con toda entereza y continuidad unos principios e ideales que le dio el ser, y de los que jamás renunciará: su labor por el fomento del arte, la cultura y la fotografía.

Y esto es precisamente lo que la obra cultural de la Caja de Ahorros de Jerez supo valorar en todo su contenido y por ello se convirtió en mecenas de AFAL y que gracias a su generosidad, esta simpática y veterana entidad cultural linense dispone del más formidable local social que jamás soñara, donde en su interior se alojaba una Biblioteca circulante, cuyos libros podían sacar los socios durante 15 días, cómoda sala de lectura, salón de descanso y exposiciones, pequeño ambigú, dotado de aparato de televisión, secretaría y un amplio y modernísimo laboratorio fotográfico, para uso exclusivo de los socios aficionados y de escuela para los nuevos adeptos del arte de Daguerre, y todo esto por una módica cuota de

El diario Área publicaba el acto de la siguiente manera:

"El pasado domingo, día 6 de septiembre, se celebró el acto de inauguración de los nuevos locales de la Agrupación Fotográfica Artística Linense (AFAL) en la moderna y alegre barriada de la Huerta Fava y en los espléndidos salones que la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Jerez ha adquirido expresamente para esta simpática y dinámica agrupación cultural linense. Dichos salones fueron bendecidos por el Arcipreste Rvdo. Padre Juan José del Junco Domenech, asistiendo a tan cordial acto, las autoridades, representaciones de la prensa y numerosas entidades recreativas y culturales, así como numerosos socios, familiares y simpatizantes de esta Agrupación Artística.

Efectuada la bendición de los salones, el presidente de AFAL, don Agustín Martínez González dirigió la palabra a los numerosos invitados en los siguientes términos:

"Señores, señoras y amigos: La Agrupación Fotográfica Artística Linense, que tengo el honor de presidir, en el acto que celebramos en este momento inicia una nueva etapa, lo que me permite aprovechar la ocasión para exponerles que, como sociedad cultural y artística enamorada de su obra, se ofrece a la disposición de todos, al servicio de la ciudad en colaboración con las autoridades, particulares y entidades en pro del engrandecimiento moral y espiritual de La Línea de la Concepción.

Pocos somos y poco podemos, pero nuestra voluntad es firme y nuestro orgullo de afalista es de pura ejecutoria. Dígalo, si no, nuestro tesonero batallar por conseguir mejores metas cada día, en un ansia de superación incansable. Es cierto que siempre hemos tenido de nuestra parte personas de buena voluntad, lo mismo en la esfera oficial que en el terreno particular, que nos han atendido y alentado; pero no es menos cierto que en los trece años de nuestra existencia hemos sostenido una lucha constante con los naturales obstáculos, que han servido, sobre todo, para templar nuestra voluntad, haciéndola firme en sus decisiones, ambiciosas en sus aspiraciones y confiada y optimista de su porvenir.

Señores, me expreso en estos términos al ofrecer a todos lo que somos y lo que podemos, porque nos consta que seguimos contando con el apoyo sincero de las autoridades, con las simpatías de las demás entidades linenses, con los socios afalistas, que se han puesto a prueba, soportando durante dos años y medio el inconveniente de carecer de domicilio social sin mermar las filas, con el entusiasmo de nuestras directivas y con el apoyo de la Caja de Ahorros de Jerez (el Hada Madrina que nos ha tendido sus brazos protectores, incluyéndonos en su obra cultural) por intercesión de su director don Jesús de Mantaras y a la que debemos este magnífico local social que nos permitirá hacer más completa y certera nuestra labor cultural y artística, que como siempre, es y será la ofrenda que AFAL hace a La Línea de la Concepción.

Por tanto y para terminar, sólo me resta pedir para los amigos y simpatizantes de AFAL, para sus socios y colaboradores, para los corresponsales de la prensa y la radio que constantemente han reseñado nuestras exposiciones y para la Caja de Ahorros de Jerez, que nos ha distinguido con su generosa ayuda, para todos, repito, pido un aplauso cordial, que sé que no me regatearán. Muchas gracias".

Estas sinceras y emotivas palabras del presidente de AFAL, fueron acogidas con fuertes aplausos. A continuación fue servido un vino de honor que transcurrió de la mayor cordialidad y optimismo. También fue digno del mayor encomio el gesto de delicadeza que tuvieron para con AFAL otras entidades afines, como por ejemplo: la Agrupación Foto-Cine San Ignacio de Cádiz, y la Agrupación Avante del Grupo de Empresas de Educación y Descanso Astilleros Españoles, S.A., de Cádiz, que hicieron entrega de bellísimos trofeos de plata en prueba de amistad y camaradería y como perdurable recuerdo de tan significativa fecha para los afalistas, cuyo prestigio y valía artística es muy apreciada por todas las agrupaciones fotográficas de la provincia de Cádiz y de toda España.

Indudablemente, el 6 de septiembre de 1970 es una fecha que quedará grabada en el corazón de todos los afalistas, como lo fuera el día 24 de febrero de 1957, fecha en que fue constituida legalmente la agrupación como entidad fotográfica, artística y cultural. Y si aquella fue una fecha gloriosa, pero insegura en su futuro, esta de hoy es de gran trascendencia y casi apoteósica, por lo que tiene de estabilidad y firme promesa y porque una veteranía de 13 años de existencia le ha colocado en el lugar que le corresponde y merece como premio a su meritoria labor cultural al servicio del pueblo linense, y esto es lo que ha sabido reconocer y apreciar (y no lo decimos con ánimos de alabanza, sino en justicia), lo que es la verdad y AFAL siempre estará agradecida al generoso gesto de la Caja de Ahorros de Jerez y a la persona de su director, don Jesús de Mantaras. No cabe duda de que la Agrupación Fotográfica Artística Linense una vez superada la crisis que sufrió durante dos largos años, reemprenderá, puesto que nunca ha dejado de hacerlo, su labor cultural, con más ahínco aún que en el pasado, puesto que ahora cuenta con unos locales magníficos y con los medios precisos para ello, ya que su labor la realizará en estrecha colaboración con la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Jerez, sin que ello signifique la pérdida de autonomía de AFAL y en completa libertad para desarrollar sus actividades y desenvolvimiento económico y social.

Entre los presidentes que ha tenido la entidad podemos mencionar, además de su primer mandatario, Joaquín Traverso, a Juan Sabadell, Agustín Martínez, Manuel Bassecourt, José Manuel Máiquez, Félix Marmolejo, Manuel Muñoz y Jerónimo Román, que repite en el cargo, entre otros.