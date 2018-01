Entidades recreativas y culturales actuales (IX)

La ciudad de La Línea ha sido muy prolífica a lo largo de su historia en cuanto a la creación de entidades sociales. Las que se recogen en este apartado han llegado a nuestros días y se mantienen activas.

La primera de las escuelas taurinas de Joselito-Manolete estuvo activa tres añosCurro Duarte o Santiago Manciño, entre las figuras formadas por la entidad linense

peña taurina joselito-manolete (parte iI) Las escuelas taurinas

Algo importante no he contado hasta ahora, destaca Antonio Lara, son las escuelas taurinas. Digo escuelas, en plural, porque en los años en que yo estuve como responsable fueron dos. Una estaba formada por los maestros Andrés Ruano y Pacheco, que duró aproximadamente entre dos y tres años. En aquellos años, se empezaron las reuniones en el Círculo Mercantil y mi buen amigo Pepe Campos me comentó que yo tenía que estar porque era el presidente de la única peña taurina que quedaba en La Línea y como tal, así lo hice.

Se formó una directiva, entre los que se encontraban don Ángel Rodríguez Briosos, su hermano Antonio, Pepe Campos, Curro Escarcena, Andrés Ruano, Pacheco, Juan Domínguez y algunos más. Después de varios meses se pudo formar la escuela. El Presidente de la Diputación de Cádiz vino a La Línea y me entregó la documentación de la misma. Duró, como dije anteriormente, entre dos a tres años.

Un día tuvimos una reunión en el Círculo. Andrés Ruano presentó su dimisión y la escuela se quedó paralizada en aquellos momentos. Varios meses después, un directivo se le ocurrió la idea de rehacer la escuela por su cuenta.

"Yo no se lo pude permitir", continúa relatando Antonio, "porque la idea y la iniciativa habían sido de la Peña Taurina Joselito-Manolete, y tenía que seguir siéndolo. Después de muchas discusiones, se reintegró de nuevo con nosotros". Tuvimos varias reuniones con el Salvador Pagán, entonces alcalde de nuestra ciudad, que nos ayudó mucho. Se nombró la nueva directiva formada por don Alberto Tambrig, presidente; don Baldomero Ortigosa, coordinador; don Antonio Lara, apoderado, y los profesores don Juan Pérez El Doble y Luis Mantera.

En la primera etapa se ofrecieron varias becerradas. En la segunda fase, se celebraron muchas más, en las que salieron varios novilleros, como Curro Duarte, Manciño, los hermanos Pacheco... aunque en honor a la verdad, algunos de ellos ya estuvieron en la primera etapa.

"Cuando el Sr. Tambrig terminó su mandato como presidente, no quiso seguir en la escuela. En su puesto entró Silverio García. Yo también me cansé de tanto lío y de ir y venir y me fui retirando de la misma, nos comenta Antonio Lara, por lo que a los dos años y medio, aproximadamente, la reanudaron Juan Carlos Landrove y Manuel Guirado, que la llevaron en esta tercera etapa. Mi cansancio estaba más que justificado", concluye Antonio.

"Yo tenía que llevar todo el papeleo, hacer de taquillero, vender las entradas, realizar los seguros de los chicos y me suponía un coste económico añadido, porque algunos becerristas apenas se podían pagar los seguros y yo se los perdonaba". Con esto concluye Antonio Lara su relato sobre la historia de su querida Peña Taurina Joselito-Manolete, al que agradecemos de corazón su colaboración para el Tomo 10 de la Enciclopedia de La Línea.

El amigo Silverio García nos comenta que en los cuatro años en que fue presidente de la Escuela Taurina se celebraron doce novilladas y nos aporta una gran cantidad de documentos, que insertaremos a continuación (carteles de toros, recortes de prensa, recuerdos, fotografías, etc.). Todos los festejos terminaron en triunfo y los alumnos de la escuela hicieron tentaderos en distintas ganaderías de la zona (Carlos Núñez, Antonio Gavira, Marcos Núñez, La Victoria y algunas más).

De esta escuela salieron matadores de toros como Curro Duarte, Santiago Manciño, Campoy, que acompañó como banderillero a Manciño, Jesús de Frutos dio la vuelta al ruedo en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. David Norton toreó en varias plazas de España, y Raúl Silvares fue triunfador en Algeciras, donde compaginó cartel aquella tarde con Miguel Ángel Perera. En ese tiempo, fue gerente de la escuela taurina don Gabriel de Frutos.

El diario Europa Sur del lunes 1 de julio de 2013 insertó un completo artículo firmado por Eva Reyes con el título La peña Joselito-Manolete, historia viva de La Línea, que a se reproduce en toda su extensión en esta página.

La Peña Joselito-Manolete consta en la Enciclopedia Linense como una entidad en vigor dado que fue editada en 2013. La entidad taurina se disolvió en el 2017.