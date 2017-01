Enganchados al coche verde

A gas, enchufable, de batería o híbrido. Los automóviles ya no se definen solo por su potencia o su diseño. Ahora empieza a mandar también la economía y el sentimiento de que hay que actuar, y no solo promover, acciones que vayan en favor del desarrollo sostenible. La presencia de los denominados coches ecológicos o verdes es cada vez más acusada y en el Campo de Gibraltar ya son 625 los vehículos de este tipo matriculados en los distintos municipios de la comarca.

Los más comunes, más del 86%, son los coches híbridos eléctricos, los que se conocen con las siglas HEV. Estos vehículos utilizan una propulsión alternativa combinando un motor eléctrico y otro de combustión. Los datos aportados por la Dirección General de Tráfico señalan que en la comarca existe un total de 540 coches de este tipo, la mayoría de ellos en Algeciras (326), seguida de La Línea (68), San Roque (60) y Los Barrios (56), entre los municipios que en mayor número tienen matriculados estos vehículos ecológicos.

El taxista algecireño Andrés del Río es uno de los conductores que más experiencia tiene al volante de este coche. Ya en noviembre del año 2009 fue noticia en este mismo diario por la adquisición de su primer vehículo eléctrico. Por aquel entonces, y según contó, solo eran dos taxistas los que se atrevieron a iniciar la aventura del vehículo ecológico. El Toyota Prius, el modelo que más éxito está teniendo entre el colectivo, es también el turismo que conduce cada día el taxista. "Este es mi segundo híbrido. Al primero le hice 360.000 kilómetros en seis años, ahora lo he cambiado por otro y lo he dejado para uso particular", explica Del Río, para quien una de las principales ventajas de este tipo de coches está en el ahorro económico que produce cada año.

"Al ir por correas y usar el freno motor, los cambios de pastillas no tienen por qué hacerse hasta los 100.000 kilómetros. Tampoco llevan marchas, cajas de cambio ni embrague, lo cual supone un ahorro de unos 2.500 euros al año entre combustible y mantenimiento", añadió.

El taxista explica que al alternar los dos tipos de propulsión, es el vehículo el que selecciona el consumo que debe hacer dependiendo del tipo de recorrido -urbano o en carretera- que esté realizando. "Para mí es totalmente recomendable, además de por conciencia ecológica, claro. Te diría más. Aunque resulte un poco más caro, es difícil que yo cambie de sistema, pero puede que en el futuro sí compre otra marca", manifestó el propietario.

Del Río reconoce que la opción del coche totalmente eléctrico no es viable, no ofrece garantías. Su carga es muy lenta, requiere hasta ocho horas para una autonomía muy corta, de unos 200 kilómetros. Por tanto no es una apuesta fiable para un taxista que no puede parar tanto tiempo su jornada laboral para recargar el coche eléctrico.

De hecho, los coches eléctricos matriculados en la comarca, sean enchufables o de batería, apenas sobrepasan el medio centenar. Mucho más minoritarios son los vehículos que utilizan el gas como combustible, ya sea natural o licuado: 34 unidades.

La mayoría de las matriculaciones "verdes" corresponden a turismos, aunque también existen autobuses, motocicletas, ciclomotores, camiones, furgonetas y hasta tractores que optan por una propulsión distinta a la derivada del petróleo. Estos vehículos son también utilizados por agentes de Policía Local, a los que ya se les ve patrullar por las ciudades con motocicletas que llevan motores híbridos.