Endesa soterrará la línea eléctrica para evitar los cortes de luz

A pesar de ello, aclaró que no es suficiente por lo que se van a realizar otras actuaciones. Así, se va a soterrar la línea que va por la carretera a la altura de la Renfe (donde hay más concentración de nidos). Así se eliminaría el problema de esa zona que es la de mayor incidencia de cortes. "Esta obra ya está en marcha al haberse solicitado los permisos pertinentes a Industria y demás organismos competentes. Están a la espera de la licencia para comenzar una obra que no debe durar más de dos meses", añadió Casanova. Otra medida que propone Endesa es habilitar la línea de Confederación Hidráulica para que sirva de suministradora al pueblo. "Actualmente sólo la línea que discurre junto a la carretera es la que suministra a Castellar. Si se unen ambas se crearía un circuito que permitiría suministrar electricidad por cualquiera de las dos líneas. Así, cuando una de ellas estuviera afectada por una avería se suministraría por la otra. Para ello están en conversaciones con la Junta de Andalucía para firmar un convenio de colaboración", apuntó.

Casanova descarta asistir a la protesta de la Estación

El alcalde de Castellar, Juan Casanova, indicó ayer que se le va a dar un voto de confianza a Endesa para comprobar si las medidas que van a poner en marcha surten efecto, por lo que indicó que no asistirá a la manifestación propuesta por el Ayuntamiento de San Roque, el próximo jueves en la Estación. "Barajamos convocar a los vecinos pero el tema logístico no estaba claro porque había que fletar autobuses y no lo veíamos claro", añadió el primer edil, quien aseguró que tras la reunión con los responsables de Endesa, asistir a esta propuesta se ha descartado.