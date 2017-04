De la Encina califica de "nefastas" las cuentas para la comarca

"Son nefastos y negativos, un maltrato a la comarca". Así se refería ayer a los presupuestos presentados el diputado socialista Salvador de la Encina, criticando que las cuentas suponen "un castigo". De la Encina señaló que "no hay una sola partida que impulse los proyectos de infraestructura y mejore la competitividad de las empresas". La primera crítica es al "golpetazo" de la Algeciras-Bobadilla, que "todavía nos cuesta creer". El socialista asegura que su grupo apostará por un fuerte aumento en la partida para este tramo de los corredores ferroviarios, priorizándolo a otras infraestructuras. "Lo que no está en los presupuestos no existe", advierte el diputado.

Pero también denostó la falta de dotación para el puerto de Tarifa, la paralización del desdoble de la carretera entre Algeciras y Tarifa o los "6 años que lleva cambiando el proyecto de los accesos". "Invito al señor Sanz -Antonio- a que diga un solo proyecto nuevo incluido en el proyecto", instó De la Encina.