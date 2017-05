Ecologistas piden a la Fiscalía la paralización del proyecto Eolo

Asociaciones ecologistas presentaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia con petición de paralización cautelar del proyecto Eolo en Valdevaqueros, en el término municipal tarifeño, argumentando su "incompatibilidad" con normativas ambientales, urbanísticas y de defensa del patrimonio.

Ecologistas en Acción indicó ayer que la denuncia fue presentada la semana pasada al considerar que "quieren convertir una zona virgen en una playa urbanizada". El proyecto, aprobado por la junta rectora del Parque Natural del Estrecho, incluye un chiringuito, además de un aula de formación medioambiental, escuela de deportes náuticos y una superficie para 400 plazas de aparcamientos.

Los colectivos denuncian que incumple normativas medioambientales

A juicio de los asociacionistas, el proyecto incumple la directiva 92/43/CEE de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitat, además del decreto por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Estrecho.

Los ecologistas aseguran además que para la realización del proyecto "no se ha tenido en cuenta la existencia en la zona del yacimiento arqueológico de Mellaria", por lo que criticó que la Delegación Territorial de Cultura "no se haya pronunciado".

Por todo ello, solicitaron la paralización cautelar, "basándose además en el hecho de que actualmente el Plan Parcial de Valdevaqueros, en el que se insertaría el proyecto Eolo, está suspendido".

"Es un plan que tiene que adaptarse a las determinaciones del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y aún no lo ha hecho", añadieron las asociaciones. Así, argumentaron que "si el plan parcial está suspendido, no se pueden otorgar licencias bajo su amparo y, por tanto, no se puede otorgar licencia al proyecto Eolo".

Esta futura actuación se llevó la pasada semana a la Comisión Europea, a través del eurodiputado de Equo Los Verdes, Florent Marcellesi.

La iniciativa está proyectada en una zona en la que se ubica actualmente el chiringuito Smile, que ya posee licencia municipal de actividad, y que ha sido adquirido recientemente por el promotor del proyecto para ser desmontado y trasladado al emplazamiento previsto por el nuevo planeamiento para integrarlo en la nueva actuación.

El proyecto incluye un edificio que, además del uso hostelero, también servirá para impartir cursos de formación y conocimiento del medio en dos aulas.