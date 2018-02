Docentes interinos exigen estabilidad laboral antes de las nuevas oposiciones

Profesores interinos del Campo de Gibraltar preparan movilizaciones para exigir a la Junta de Andalucía que aplique un proceso de consolidación laboral antes de las oposiciones previstas para el mes de junio. En su apoyo, el sindicato CGT ha convocado una jornada de huelga para el próximo 9 de febrero así como una concentración ante la Subdelegación del Gobierno de la Junta en Algeciras.

Buena parte del colectivo de interinos, aproximadamente un millar en la comarca (y unos 4.000 en toda la provincia), se muestran en contra de la aplicación de los planes del Ministerio de Educación para reducir la tasa de interinos al 8% mediante la convocatoria masiva de oposiciones (en Andalucía, la tasa de temporalidad entre los docentes es del 26%) por entender que se busca "enfrentar a personas que ya ejercen la función pública con nuevos aspirantes". El colectivo demanda que primero se consolide al personal que ya ocupa plazas de forma eventual y que sean las sobrantes las que salgan a concurso.

El sindicato CGT sostiene que deben consolidarse los empleos, no las plazas, y que la administración se ha servido durante años de un personal que ahora corre riesgo de quedar en la calle, sustituidos por otros docentes. "Hablamos de un profesorado interino que encadena año tras año contratos. No hay razones objetivas para distinguir en términos de derechos entre un funcionario interino y un funcionario de carrera", argumentan desde la central.

Las movilizaciones no cuentan con el respaldo de los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO, CSIF y USTEA) por entender que todo sistema de acceso a la función pública docente en España "debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Estos sindicatos apuntan que alternativas como dobles vías, oposiciones restringidas o plazas por colectivos (divididos entre quienes poseen o no tiempo previo de trabajo) no se pueden aplicar como consecuencia de pronunciamientos judiciales en contra del Constitucional y del Supremo.

Estos sindicatos, por el contrario, abogan por negociar cambios en el sistema selectivo para que la experiencia docente compute al alza o que las pruebas no resulten eliminatorias para que este personal eleve sus opciones de obtener plaza definitiva.