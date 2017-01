La Diputación recauda en la comarca 148,3 millones en impuestos locales

En lo referente a la cuantía de los impuestos que pasaron al cobro, la tercera recaudación más alta fue para San Roque, con 23,3 millones, mientras que Los Barrios y Tarifa se quedaron por encima de los 11. Jimena sobrepasó los dos millones de euros en impuestos y Castellar no llegó a los 700.000 euros.

"Con los anticipos demostramos que hacemos más que recaudar"

Jesús Solís, diputado provincial responsable del área de Servicios Económicos, señaló que el crecimiento de la recaudación en todas las modalidades es consecuencia del trabajo que se ha realizado desde que el actual equipo de gobierno se hizo cargo del servicio provincial. "Cogimos un servicio que estaba bastante mal, y así nos lo hicieron llegar los propios ayuntamientos. Al principio nos tiramos unos meses apagando fuegos", añadió Solís. Reestructurar la gestión del servicio y darle una mayor efectividad fue clave para empezar a trabajar. "No tenía una estructura sólida y empezamos a nombrar jefes de áreas, promovimos la formación entre los trabajadores y mejoramos el sistema informático. Todo esto ha sido fruto de mucho trabajo, de la tarea de los más de 300 trabajadores que pertenecen al servicio provincial de recaudación", añadió el portavoz socialista. Otro de los grandes esfuerzos se ha realizado en los valores que estaban a punto de prescribir, tanto de personas físicas como de empresas que no habían pagado sus tributos. Reconoce que aún queda mucho por hacer y que han de dotar de más personal a oficinas grandes como la de Algeciras, que anda algo corta. Además, está convencido de que el aumento del pago de impuestos locales por la vía ejecutiva va a propiciar, en el próximo año, un buen incremento en el período voluntario. "Y este incremento beneficiará, como lo ha hecho ahora, a los municipios. Al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es recaudar lo que pagan los ciudadanos, además de conceder los anticipios que nos solicitan los ayuntamientos cuando los necesitan. Ése es nuestro valor añadido, nuestra forma de decir que no estamos aquí solo para cobrar los impuestos", concluyó.