Detenidos por coaccionar a una mujer con la difusión de fotos íntimas

Dos personas han sido detenidas por un supuesto delito de coacciones al intentar difundir imágenes íntimas de otra persona. La Guardia Civil emitió ayer un comunicado en el que detallaba que los dos arrestados habían tratado de coaccionar a una tercera persona con difundir imágenes íntimas en redes sociales. Los hechos fueron investigados por los agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Tarifa de la Comandancia de Algeciras.

El Instituto Armado explicaba ayer en la nota de prensa que uno de los detenidos mantuvo supuestamente una relación sentimental con la víctima. A raíz de esta situación personal, cuando la relación entre estas personas implicadas finalizó, solicitó a la víctima un montante económico de 1.000 euros, y todo ello a cambio de no divulgar en redes sociales fotos íntimas de ambos y de no difundir a familiares la relación mantenida, para que no trascendiera así públicamente los hechos íntimos.

En este caso, ante la supuesta coacción, la víctima accedió a lo solicitado por los posteriormente detenidos, efectuando un primer pago de 500 euros, creyendo que iban a cesar las amenazas. Sin embargo, según informó la Guardia Civil, no sucedió tal y como esperaba la mujer y continuó la coacción, motivo que le llevó a cambiar de idea y se decidió a presentar denuncia ante el Puesto Pricnipal de Tarifa.

En la investigación, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a los dos supuestos autores del delito de coacciones. En este caso fue a raíz de la denuncia de la víctima cuando los agentes pudieron tener fácil acceso a la identificación de los arrestados. De los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias, que en unión de los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.