David Sales releva a Miguel Ángel Mancha en la dirección de la Cátedra Cepsa

La Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz cuenta con una nueva dirección. El profesor David Sales asume provisionalmente, a la espera de la convocatoria formal por parte de la comisión de seguimiento, el reto de impulsar la cátedra en esta nueva etapa dentro de la recién creada Fundación Cepsa. Entre sus objetivos se encuentran el afianzamiento del proyecto de la enseñanza colaborativa dentro del ámbito de las ingenierías, el impulso de proyectos de investigación en torno a la industria y el medio ambiente, y el desarrollo de acciones para la difusión y divulgación de la misma.

David Sales es Ingeniero Químico por la Universidad de Cádiz, realizó parte de sus estudios de ingeniería en la University of Manchester Institute of Science and Technology. Tras una breve experiencia de un año como ingeniero de procesos en la planta de Polioles de Repsol en Puertollano, decide iniciar los estudios de doctorado, obteniendo el grado de doctor en 2008, distinguido con mención europea y premio extraordinario. Durante este periodo realiza estancias de investigación en centros internacionales de reconocida valía como Oak Ridge National Laboratory (Tennessee, EEUU), University of Cambridge (Reino Unido) y Techniche Universität (Amberes, Bélgica), por un total de 13 meses. Desde 2008 forma parte de la plantilla de profesores del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz, donde realiza labores docentes en titulaciones de Ingeniería.