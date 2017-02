El Consultivo decidirá sobre la petición de la oposición de estar en el convenio colectivo

"Ustedes han demostrado que no están del lado de los ciudadanos. Cuando se resuelva este asunto se negociará pero tengo que advertir que no será una negociación con subidas salarias en cubierto porque ahora los convenios están muy tasados y regulados, y además estamos obligados a consultarlo con el Ministerio de Hacienda como consecuencia del plan de ajuste al que estamos sometidos", manifestó Romero.

El alcalde, Jorge Romero, reconoció que se equivocaron cuando no quisieron dejar entrar en la negociación a uno de los sindicatos con representación entre los trabajadores. "Así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ahora tenemos que iniciar la negociación porque nada de lo que ya avanzamos en su día es ahora válido", declaró el alcalde, quien añadió que la negociación no se ha iniciado por culpa de esa moción aprobada por los partidos de la oposición.

El andalucista manifestó que la propuesta que fue llevada a pleno por los grupos de la oposición a instancias de los sindicatos no debió aprobarse y recordó que el equipo de gobierno no representa a un colectivo, sino a más de 20.000 vecinos.

Romero mantendrá una reunión con Educación el próximo viernes

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, anunció ayer que el próximo viernes mantendrá una reunión con el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, para tratar los límites competenciales de una y otra administración y decidir quien ejecuta cada una de las actuaciones que están demandando los padres del colegio Don Juan González. Una representación de los mismos acudió ayer a las puertas del Consistorio y asistió a la sesión plenaria con pancartas solicitando que se acometan algunas de las obras de reparación pendientes en el centro. Aunque el PSOE trajo al pleno del mes de febrero una moción urgente para exgirle al equipo de gobierno dicha delimitación, finalmente no fue aprobada por no disponer de los votos necesarios. Romero se dirigió al pleno para lamentar la actitud del director del centro, a quien acusó de azuzar a algunos padres y de participar en la campaña iniciada por la asociación de madres y padres. "Llegamos a acuerdos con todos los directores de centros del municipio, pero su actitud no es lícita ni razonable", añadió el alcalde. Por último, el andalucista criticó que todavía no se haya resuelto de manera definitiva, como ya ha ocurrido en las guarderías y en las enseñanzas medias, quién es el responsable de la conservación y mantenimiento de los colegios.